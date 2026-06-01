फौजी बनने का सपना टूटा, फिल्मों में आजमाई किस्मत; आज बॉलीवुड का बड़ा सितारा है ये अभिनेता

R Madhavan: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आर. माधवन आज 01 जून को अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. अभिनेता अपनी शानदार अदाकारी और डायलॉग्स से दर्शकों को दीवाना बना लेते हैं. एक्टर पहले फौज में जाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था. आज वह सिनेमाई दुनिया का जाना पहचाना नाम है. चलिए एक नजर डालते हैं आर माधवन के करियर पर.