घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसी डिनर डिश, ये 7 रेसिपीज बनाएंगी आपका खाना स्पेशल
भारतीय मसालों की महक, इटालियन फ्लेवर की रिचनेस, और आसान रेसिपी स्टाइल जिससे आप झटपट टेस्टी डिनर तैयार कर सकें. चाहे आप शाकाहारी हों या नॉन-वेज़, इनमें से हर डिश आपके घर के खाने को रेस्टोरेंट जैसा बना देगी. आइए जानते हैं वो 10 रेसिपीज़ जिन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता और जो हर किचन में कम से कम एक बार जरूर बनी होंगी.
पनीर बटर मसाला
पनीर बटर मसाला एक क्लासिक नॉर्थ इंडियन डिश है जिसे हर उम्र का व्यक्ति पसंद करता है. इसमें पनीर को मक्खन, क्रीम और मसालेदार टमाटर की ग्रेवी में पकाया जाता है.
चिकन बिरयानी
चिकन बिरयानी भारत की सबसे प्रसिद्ध डिनर रेसिपीज़ में से एक है. बासमती चावल, मसाले और मैरिनेटेड चिकन की लेयरिंग से बनी यह डिश सुगंध और स्वाद का बेहतरीन मेल है. बिरयानी को दम पर पकाने से हर दाना फ्लेवर से भर जाता है.
वेज हक्का नूडल्स
वेज हक्का नूडल्स इंडो-चाइनीज़ रेसिपी है जो हर पार्टी या डिनर का स्टार बन जाती है. इसमें उबले नूडल्स को शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और सॉस के साथ टॉस किया जाता है. इसका स्वाद हल्का मसालेदार, थोड़ा मीठा और बेहद लाजवाब होता है. अगर आप जल्दी कुछ टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी 15 मिनट में तैयार हो जाती है.
दाल तड़का
दाल तड़का भारतीय रसोई की आत्मा है. यह न केवल पौष्टिक है बल्कि बेहद स्वादिष्ट भी. उबली हुई पीली मूंग या तूर दाल को जीरा, लहसुन, प्याज और टमाटर के तड़के के साथ तैयार किया जाता है. इस पर ऊपर से घी डालने से खुशबू और स्वाद दोनों दोगुने हो जाते हैं. इसे गर्मागर्म चावल या रोटी के साथ खाया जा सकता है.
छोले भटूरे
छोले भटूरे उत्तर भारत की सबसे पसंदीदा डिनर डिशों में से एक है. इसमें मसालेदार छोले और फूले हुए भटूरे का कॉम्बिनेशन एकदम लाजवाब होता है. छोले में प्याज, टमाटर और स्पेशल चना मसाला डालकर पकाया जाता है जो इसे गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाता है.
वेज पुलाव
वेज पुलाव हल्का, सुगंधित और पौष्टिक डिनर ऑप्शन है. इसमें चावल को सब्जियों, मसालों और देसी घी के साथ पकाया जाता है. आप चाहें तो इसमें काजू, किशमिश और मटर डालकर इसे और रिच बना सकते हैं. पुलाव न केवल पेट भरता है बल्कि जल्दी भी बन जाता है.
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक हाई-प्रोटीन और टेस्टी डिश है जिसे आप ग्रिल या तवे पर बना सकते हैं. इसमें पनीर क्यूब्स को दही, मसालों और नींबू के रस में मेरिनेट कर के सेंका जाता है. यह बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम रहता है.
