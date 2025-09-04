क्या आपकी भी सर्दी-जुकाम से हो गए हैं परेशान? तो आज ही अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

सर्दी और खांसी रोजमर्रा की समस्याएँ हैं, खासकर मौसमी बदलाव के दौरान। बुखार, गले में खराश, जमाव और खाँसी, ये सब हमारी दिनचर्या और सुकून भरी नींद दोनों को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन इस स्थिति में दवाओं पर निर्भर होना जरूरी नहीं तुलसी का काढ़ा, अदरक-शहद वाली चाय, गुनगुना हल्दी दूध, स्टीम इनहेल (भाप), मुलेठी, नमक से गरारे और दालचीनी-लौंग वाली चाय, इन देसी तरीकों को अपनाकर आप घर पर ही राहत पा सकते हैं। चलिए, इन 7 देसी उपायों को विस्तार से जानते हैं