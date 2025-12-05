Pyari Maryam Death: पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर प्यारी मरियम अल्लाह के हवाले! जुड़वां बच्चों को जन्म देते हुए हुई मौत
Pyari Maryam death: प्यारी मरियम, जो पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉक स्टार और इन्फ्लुएंसर थीं, दरअसल, वो 26 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देते समय गंभीर दिक्कतों के कारण इस दुनिया में नहीं रहीं. 4 फीट 5 इंच की हाइट वाली मरियम अपने शांत स्वभाव वाले व्लॉग्स और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जानी जाती थीं.
ऐसे हुई मरियम की मौत
फैंस उनके सफर को पसंद करते थे. लेकिन 4 दिसंबर 2025 को लाहौर में एक दुखद घटना हुई. मरियम की बच्चे को जन्म देते समय हुई गंभीर दिक्कतों के कारण मौत हो गई.
नहीं बचा पाए डॉक्टर
लेकिन जो खुशी के पल के तौर पर शुरू हुआ था, वो दुख में बदल गया जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, और डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए . इस खबर ने उनके बड़े फैन बेस को शॉक कर दिया है और सोशल मीडिया पर हर तरफ से दुख भरे ट्रिब्यूट आ रहे हैं.
जानिए क्या है मौत का कारण
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्यारी मरियम अपने जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली थीं. बच्चे के जन्म के दौरान कॉम्प्लीकेशंस की वजह से अचानक उनकी हालत बिगड़ गई. काफी मेडिकल कोशिशों के बावजूद, डिलीवरी के दौरान या उसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई.
जुड़वां बच्चों की बची जान
खुशकिस्मती से, जुड़वां बच्चे बच गए. परिवार ने उर्दू में एक स्टोरी पोस्ट करके अफवाहों का खंडन किया, जिसका मतलब है, "अल्लाह का शुक्र है, दोनों छोटे बेटे पूरी तरह से सुरक्षित हैं. कृपया अफवाहों से दूर रहें और हमारी प्यारी मरियम के लिए प्रार्थना करें."
परिवार ने किया पोस्ट
परिवार ने अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल स्टोरी पोस्ट शेयर करके मरियम के खोने की खबर कन्फर्म की. दोस्तों, साथी इन्फ्लुएंसर्स और फैंस ने गहरा दुख जताया है.
फैंस हुए निराश
कई लोगों ने उन्हें दयालु और विनम्र बताया, यही वो खूबियां थीं जिनकी वजह से उन्होंने हजारों फॉलोअर्स वाली एक बड़ी और लॉयल ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई थी.