Pyari Maryam Death: पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर प्यारी मरियम अल्लाह के हवाले! जुड़वां बच्चों को जन्म देते हुए हुई मौत

Pyari Maryam death: प्यारी मरियम, जो पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉक स्टार और इन्फ्लुएंसर थीं, दरअसल, वो 26 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देते समय गंभीर दिक्कतों के कारण इस दुनिया में नहीं रहीं. 4 फीट 5 इंच की हाइट वाली मरियम अपने शांत स्वभाव वाले व्लॉग्स और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जानी जाती थीं.