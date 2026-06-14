किस्मत का ऐसा खेल! राजनीति छोड़ने वाले थे पी.वी. नरसिम्हा राव, लेकिन फिर राजीव गांधी की हत्या के बाद कैसे बन गए भारत के पीएम?

PV Narasimha Rao Story: 1990 का दशक शुरू हो चुका था और देश चुनावों की तैयारी कर रहा था. पी.वी. नरसिम्हा राव ने राजनीति से रिटायर होने का फ़ैसला कर लिया था. उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि 1991 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद, राजीव गांधी अपनी कैबिनेट में युवा नेताओं को मौका देना चाहते थे. अपना राजनीतिक करियर खत्म मानकर, राव ने अपना सारा सामान, हैदराबाद स्थित अपने घर भेज दिया था. लेकिन, 1991 के लोकसभा चुनावों के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई और इस दुखद घटना ने नरसिम्हा राव के राजनीतिक करियर की दिशा पूरी तरह बदल दी.