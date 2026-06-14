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किस्मत का ऐसा खेल! राजनीति छोड़ने वाले थे पी.वी. नरसिम्हा राव, लेकिन फिर राजीव गांधी की हत्या के बाद कैसे बन गए भारत के पीएम?

PV Narasimha Rao Story: 1990 का दशक शुरू हो चुका था और देश चुनावों की तैयारी कर रहा था. पी.वी. नरसिम्हा राव ने राजनीति से रिटायर होने का फ़ैसला कर लिया था. उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि 1991 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद, राजीव गांधी अपनी कैबिनेट में युवा नेताओं को मौका देना चाहते थे. अपना राजनीतिक करियर खत्म मानकर, राव ने अपना सारा सामान, हैदराबाद स्थित अपने घर भेज दिया था.  लेकिन, 1991 के लोकसभा चुनावों के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई और इस दुखद घटना ने नरसिम्हा राव के राजनीतिक करियर की दिशा पूरी तरह बदल दी.


By: Shristi S | Published: June 14, 2026 8:15:32 PM IST

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पी.वी. नरसिम्हा राव का राजनीति से संन्यास का फैसला - Photo Gallery
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पी.वी. नरसिम्हा राव का राजनीति से संन्यास का फैसला

1990 तक, पी.वी. नरसिम्हा राव ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया था क्योंकि उन्हें लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है. उन्होंने अपनी किताबें, अपना पसंदीदा कंप्यूटर और अन्य निजी सामान हैदराबाद में अपने बेटे के घर भेज दिया था. उन्होंने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी की योजना भी बना ली थी. उन्होंने तमिलनाडु के एक मठ को पत्र लिखकर उसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी.

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सवाल उठता है कि पी.वी. नरसिम्हा राव की किस्मत कैसे बदली? कहा जाता है कि 1990 में राजनीतिक हलकों में ज़ोरदार चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राजीव गांधी कैबिनेट में युवा चेहरों को शामिल करना चाहते थे.

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राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा के राजनीति सफर में नया मोड़

विनय सीतापति अपनी किताब, द मैन हू रीमेड इंडिया: ए बायोग्राफी ऑफ़ पी.वी. नरसिम्हा राव में लिखते हैं कि 69 साल की उम्र में राव किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे. राजनीतिक हलकों में चल रही बातों को सुनकर उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था. हालांकि, 21 मई 1991 को तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या के बाद सब कुछ बदल गया. इस दुखद घटना ने पी.वी. नरसिम्हा राव के राजनीतिक सफर को एक बिल्कुल नई दिशा दी.

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राजीव गांधी की हत्या की खबर मिलने पर नरसिम्हा राव 10 जनपथ गए, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी पहले से मौजूद थे. सीतापति लिखते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने राव को एक तरफ ले जाकर बताया कि पार्टी में आम सहमति बन गई है सब चाहते थे कि वह अगले अध्यक्ष बनें. राव यह खबर सुनकर खुश थे, हालांकि दुखद मौके को देखते हुए उन्होंने अपनी खुशी खुलकर ज़ाहिर नहीं की.

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वरिष्ठ पत्रकार और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पूर्व सलाहकार संजय बारू ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में बताया है कि पी.वी. नरसिम्हा राव तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन की पहली पसंद थे. इसके अलावा, उन्हें केरल के दिग्गज नेता के. करुणाकरण का समर्थन प्राप्त था और कई सांसदों का भी उन्हें साथ मिला था. यही एक अहम वजह थी कि 29 मई 1991 को उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया. अगले महीने, पार्टी ने लोकसभा चुनावों में वापसी की और 232 सीटें जीतीं. इसके बाद, सबसे अनुभवी नेता होने के नाते नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री का पद संभाला.

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नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में निवेश बढ़ा. साथ ही, यह बात सभी जानते हैं कि किस तरह उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के ज़रिए देश को तेज़ी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया. उनके नेतृत्व में भारत में बड़े पैमाने पर निवेश आने लगा. इसके अलावा, देश में बड़े ब्रांड्स और बड़ी कंपनियों के आने से रोज़गार के कई अवसर पैदा हुए.

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