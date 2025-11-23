  • Home>
  • Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी 2025 में कब है? जानें सही डेट और शुभ मुहूर्त

Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी 2025 में कब है? जानें सही डेट और शुभ मुहूर्त

Putrada Ekadashi 2025: ज्योतिषों के मुताबिक पौष पुत्रदा एकादशी (Putrada Ekadashi 2025 Date) पर शुभ एवं भद्रवास योग बन रहे हैं. इन योग में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. एकादशी तिथि पर मंदिरों में भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इसके साथ ही खुशियों का आगमन होता है. 


Published: November 23, 2025 12:04:54 PM IST

vishnu ji - Photo Gallery
1/8

पुत्रदा एकादशी

सनातन धर्म में पौष महीने का विशेष महत्व होता है. यह महीना सूर्य देव को समर्पित है. इस महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना की जाती है.

surya dev - Photo Gallery
2/8

सूर्य देव

सूर्य देव की पूजा करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है और आपको करियर में भी सफलता मिलती है. साधक पौष महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं. पौष महीने में पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है.

bhagwan vishnu - Photo Gallery
3/8

पौष पुत्रदा एकादशी

पुत्रदा एकादशी पर्व हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है.

putrada ekadashi - Photo Gallery
4/8

भगवान विष्णु

पौष पुत्रदा एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है. इस व्रत को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है.

putrada ekadashi 2025 - Photo Gallery
5/8

पौष पुत्रदा एकादशी

पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि के बारे में बात करें तो यह तिथि 30 दिसंबर 2025 को सुबह 07 बजकर 50 मिनट से प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर 2025 को सुबह 05 बजे समाप्त होगी. परंपरा के अनुसार लोग 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे.

putrada ekadashi 2025 ka mehtav - Photo Gallery
6/8

पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त

वैष्णव संप्रदाय परंपरा के अनुसार यह एकादशी 31 दिसंबर को मनाई जाएगी. व्रत पारण का समय 31 दिसंबर को दोपहर 01 बजकर 29 मिनट से 03 बजकर 33 मिनट तक किया जाएगा.

putrada ekadashi - Photo Gallery
7/8

पुत्रदा एकादशी का महत्व

सनातन धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व होता है. इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है.

putrada ekadashi 2025 - Photo Gallery
8/8

पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व

सनातन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है. साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

Tags:
putrada ekadashi 2025religion
Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी 2025 में कब है? जानें सही डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery

