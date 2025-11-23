Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी 2025 में कब है? जानें सही डेट और शुभ मुहूर्त

Putrada Ekadashi 2025: ज्योतिषों के मुताबिक पौष पुत्रदा एकादशी (Putrada Ekadashi 2025 Date) पर शुभ एवं भद्रवास योग बन रहे हैं. इन योग में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. एकादशी तिथि पर मंदिरों में भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इसके साथ ही खुशियों का आगमन होता है.