सू-सू और पॉटी तक बैग में रखकर ले जाते हैं ये नेता, जानिए क्यों किसी देश में अपना मल-मूत्र तक नहीं छोड़ते?

Putin Waste Collection: अक्सर हर देश के नेता अलग अलग देशों में जाकर दौरा करते हैं. उनके दौरे के पीछे का मकसद अपने देशों से अन्य देशों काका रिश्ता अच्छा करना होता है. वहीं किसी भी अंतरराष्ट्रीय दौरे पर जाने वाला देश का शीर्ष नेता जहां कदम रखता है, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं. लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे ताकतवर नेता भी हैं, जो अपने साथ सिर्फ सुरक्षा दस्ते ही नहीं, बल्कि अपने शरीर का हर एक हिस्सा अपने साथ लेकर चलते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी सूरत में अपना मल या मूत्र उस देश में नहीं छोड़ते, जहां वे जाते हैं.