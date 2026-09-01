कौन हैं पूर्णिमा तिवारी? ‘हनुमान अंश’ में रामबेटी बनकर छाईं, नीम करोली बाबा की पत्नी का निभाया किरदार

Purnima Tiwari in Hanuman Ansh: इन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म ‘हनुमान अंश’ छाई हुई, जिसमें नीम करोली बाबा के जीवन को दिखाया गया है. इस फिल्म ने रिलीज के वक्त मात्र लाखों में कमाई की थी. लेकिन अब यह करोड़ों में कलेक्शन कर रही है. फिल्म में नीम करोली बाबा की पत्नी की भूमिका पूर्णिमा तिवारी ने निभाई है. उनके अभिनय की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस के बारे में.