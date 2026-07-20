Jagannath Rath Yatra: कौन थे मुस्लिम भक्त सालबेग? हर साल एक मजार पर क्यों रुकता है रथ, जानें पुरी रथयात्रा का अनोखा रहस्य

why jagannath rath stops at mazar: पुरी की जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है, जो आज भी लाखों लोगों की आँखों में आँसू ला देता है और उनके दिलों को छू जाता है. हर साल जब भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ ‘नंदिघोष’ बड़ा डंडा (मुख्य मार्ग) से होकर गुजरता है, तो एक मज़ार के सामने आकर कुछ पल के लिए ठहर जाता है. पहली बार में यह बात थोड़ी हैरान कर सकती है, लेकिन इसके पीछे सदियों पुरानी आस्था, बेइंतहा मोहब्बत और अटूट विश्वास की एक ऐसी दास्तान है जो यह साबित करती है कि ईश्वर के दरबार में जात-पात या धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम मायने रखता है.

आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे भक्त सालबेग और क्यों भगवान का रथ आज भी उनकी मज़ार पर रुकता है: