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Puran Gabbi: शाहरुख के साथ किया डेब्यू, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस से खास रिश्ता, कौन हैं आवारापन-2 का विलेन?

Puran Gabbi Profile: इमरान हाशमी की बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘आवारापन-2’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ऐसे में इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले पूरन गब्बी की खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरन गब्बी कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: August 12, 2026 2:40:22 PM IST

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पूरन गब्बी कौन हैं? - Photo Gallery
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पूरन गब्बी कौन हैं?

पूरन गब्बी मशहूर अभिनेत्री वामिका गब्बी का भाई है. जानकारी सामने आ रही है कि पूरन वामिका के छोटे भाई हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपने छोटे भाई को सपोर्ट करती हैं, जिसमें उनके इंडिपेंडेंट म्यूजिक और एक्टिंग करियर में मदद करना भी शामिल है.

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शाहरुख खान की फिल्म से किया डेब्यू

पूरन की पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ थी. उनकी पहली फिल्म जीरो थी, जो 2018 में रिलीज हुई थी.

किन-किन फिल्मों में किया काम? - Photo Gallery
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किन-किन फिल्मों में किया काम?

इसके अलावा, पूरन ने ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’ फिल्म में काम किया है. इसके बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज ‘ब्लैक वारंट’ में रंगा का किरदार निभाया.

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इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन भी हैं पूरन गब्बी

एक्टिंग के अलावा, पूरन एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन भी हैं, जिन्होंने अपना ट्रैक 'स्विम' (Swim) रिलीज किया था. इसके अलावा, वह अपने अलग फैशन सेंस और अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं.

आवारापन-2 में निभाएंगे विलेन का रोल - Photo Gallery
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आवारापन-2 में निभाएंगे विलेन का रोल

इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन-2 में पूरन गब्बी विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. जिसमें उनके रोल की खूब चर्चा हो रही है.

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पूरन गब्बी ने कितनी फीस ली है?

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि पूरन को इस फिल्म के लिए 1 से 3 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है. हालांकि, मेकर्स की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

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