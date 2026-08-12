Puran Gabbi: शाहरुख के साथ किया डेब्यू, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस से खास रिश्ता, कौन हैं आवारापन-2 का विलेन?

Puran Gabbi Profile: इमरान हाशमी की बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘आवारापन-2’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ऐसे में इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले पूरन गब्बी की खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरन गब्बी कौन हैं?