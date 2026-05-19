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सुरीली आवाज से फैंस को दीवाना बनाती थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर, 29 की उम्र में हुई मौत; देखें तस्वीरें

Inder Kaur: पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशिंदर कौर की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बीते 6 दिन पहले उन्हें अगवा कर लिया गया था. अब उनका शव नीलो नहर से बरामद हुआ. महज 29 साल की उम्र में उनकी मौत से तहलका मच गया है. गायिका ने कई गाने गाए थे, जो फैंस के दिलों पर राज करते हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: May 19, 2026 5:11:47 PM IST

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कौन हैं इंदर कौर?

इंदर कौर पंजाबी मनोरंजन जगत की जानी-मानी सिंगर थीं. उन्होंने महज 29 साल की उम्र में गायकी की दुनिया में बहुत नाम कमाया.

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कई गाने गाए

पंजाबी सिंगर इंदर कौर ने कई गाने गाए थे. उन्होंने देसी सिर्रे दा, चिट्टी जट्टी-चिट्टी जट्टी, सनरूफ, कादो तू मिलेगी जैसे गाने गाए थे.

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कैसे हुई मौत?

जानकारी के मुताबिक आज सोमवार यानी 19 मई को उनका शव नीलो नहर से बरामद हुआ. उन्हें करीब 6 दिन पहले बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था. अब उनकी हत्या कर दी गई है.

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परिवार वालों ने क्या कहा?

पुलिस और परिवार के सदस्यों के अनुसार, 29 वर्षीय गायिका 13 मई से लापता थीं. परिवार का आरोप है कि उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा किया गया था और आरोपी द्वारा जबरन शादी कराई जा रही थी. उनका दावा है कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उनकी हत्या कर दी गई.

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जबरदस्ती शादी करने का बनाया दबाव

जांच के दौरान, पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि गायक सुखविंदर सिंह नामक एक व्यक्ति को जानता था, जो मोगा का निवासी है और वर्तमान में कनाडा में रहता है. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, फिर भी वह गायिका पर शादी करने के लिए दबाव डालता रहा.

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पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने इंदर कौर की हत्या की जांच शुरू कर दी है और कथित अपहरण और जबरन शादी के दबाव से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है.

Tags:
inder kaurinder kaur songs
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