सुरीली आवाज से फैंस को दीवाना बनाती थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर, 29 की उम्र में हुई मौत; देखें तस्वीरें

Inder Kaur: पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशिंदर कौर की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बीते 6 दिन पहले उन्हें अगवा कर लिया गया था. अब उनका शव नीलो नहर से बरामद हुआ. महज 29 साल की उम्र में उनकी मौत से तहलका मच गया है. गायिका ने कई गाने गाए थे, जो फैंस के दिलों पर राज करते हैं.