पंजाब के मशहूर सिंगर जस मानक ने गुपचुप तरीके से की सगाई; कौन हैं उनकी दुल्हनिया, क्या करती हैं?
Jass Manak Engaged: पंजाब के मशहूर सिंगर और गीतकार जस मानक ने सगाई कर ली है. सिंगर ने गर्लफ्रेंड कोमल तंवर संग सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने रिश्ते का एलान किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कोमल तंवर कौन हैं?
जस मानक ने की सगाई
लंबे समय तक अपनी डेटिंग लाइफ को सीक्रेट रखने के बाद जस मानक ने फाइनली अपनी लेडी लव को इंट्रोड्यूस कर दिया है.
शेयर की तस्वीरें
जस मानक ने गर्लफ्रेंड कोमल तंवर के साथ रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कीं. जस किसी तस्वीर में कोमल को निहारते हुए नजर आ रहे हैं तो किसी फोटो में उन्हें पायल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं.
कोमल और जस एक दूसरे में डूबे आएं नजर
जस अपनी स्वीटहार्ट को माथे पर Kiss करते हुए भी दिखाई दिए. कोमल और जस एक दूजे की बांहों में डूबे हुए देखे जा सकते हैं. दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस के दिलों को जीत रही है.
कौन हैं कोमल तंवर?
कोमल तंवर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के हिसाब से वो पेशे से फैशन डिजाइनर हैं. सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं.
ग्लैमरस फोटो करती हैं शेयर
कोमल तंवर के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखने के बाद पता चलता है कि कोमल अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती हैं.
फैन्स को जोड़ी आ रही पसंद
जस मानक और कोमल की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आ रही है. फैंस कपल पर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें हमेशा यूं ही साथ में खुश रहने की दुआएं दे रहे हैं.
सगाई में करीबी दोस्त ही हुए थे शामिल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस और कोमल की सगाई काफी इंटीमेट तरीके से हुई है. बताया जा रहा है कि सगाई में सिर्फ दोनों के करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. अब फैन्स को उनकी शादी का इंतजार है.