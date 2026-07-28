पंजाब के मशहूर सिंगर जस मानक ने गुपचुप तरीके से की सगाई; कौन हैं उनकी दुल्हनिया, क्या करती हैं?

Jass Manak Engaged: पंजाब के मशहूर सिंगर और गीतकार जस मानक ने सगाई कर ली है. सिंगर ने गर्लफ्रेंड कोमल तंवर संग सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने रिश्ते का एलान किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कोमल तंवर कौन हैं?