Sara Gurpal on Traumatized Marriage: पंजाब एक्ट्रेस और सिंगर सारा गुरपाल अपनी खूबसूरती और गानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का एक ऐसा दर्दनाक किस्सा है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए. हाल ही में हॉटरफ्लाई संग दिए इंटरव्यू में सारा ने अपनी शादी और ससुराल में झेल गए टॉर्चर का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कैसे शादी के बाद उन्हें 47 दिनों तक घर में कैद रखा गया, काम करने पर पाबंदी लगाई गई और एक बार उनके देवर तक ने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की.