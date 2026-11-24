पति का घर बना जेल, देवर ने उठाया हाथ! 47 दिन तक चारदीवारी में कैद रही एक्ट्रेस; ससुराल की यातना याद कर छलके पड़े आंसू
Sara Gurpal on Traumatized Marriage: पंजाब एक्ट्रेस और सिंगर सारा गुरपाल अपनी खूबसूरती और गानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का एक ऐसा दर्दनाक किस्सा है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए. हाल ही में हॉटरफ्लाई संग दिए इंटरव्यू में सारा ने अपनी शादी और ससुराल में झेल गए टॉर्चर का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कैसे शादी के बाद उन्हें 47 दिनों तक घर में कैद रखा गया, काम करने पर पाबंदी लगाई गई और एक बार उनके देवर तक ने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की.
करियर के पीक पर कर ली थी सारा गुरपाल ने शादी
सारा गुरपाल ने बताया कि उन्होंने अपने करियर के पीक पर शादी करने का फैसला किया. उन्हें लगा कि उन्हें शादी करनी ही है, इसलिए उन्होंने शादी कर ली. उन्हें लड़का और उसका परिवार पसंद आया. हालांकि, शादी के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई, और उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.
शादी के बाद 47 दिनों तक घर में कैद रही सारा गुरपाल
सारा ने अपनी आपबीती बताते हुए बताया कि शादी के बाद उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी. एक्ट्रेस ने कहा शादी के बाद मुझे 47 दिनों तक घर में कैद कर दिया गया. उसने मुझे 47 दिनों तक बाहर नहीं जाने दिया. सारा के मुताबिक, यह उनकी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल दौर था.
कोर्ट मैरिज के बाद अमेरिका जाने का था सारा गुरपाल का प्लान
सारा ने बताया कि उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी नहीं की, बल्कि कोर्ट मैरिज की. इसका कारण US वीज़ा के लिए अप्लाई करना था. एक्ट्रेस के मुताबिक, यह आइडिया भी उनके पार्टनर का ही था. उन्होंने कहा, मैंने कोर्ट मैरिज की थी. मैंने शादी की कसमें नहीं खाई थीं क्योंकि मुझे उस समय US वीज़ा के लिए अप्लाई करना था. यह आइडिया उसी का था.
सारा गुरपाल को दी गई काम और कैमरों से दूर रहने की शर्तें
सारा ने बताया कि US वीज़ा मिलने के बाद, उनके पार्टनर का बर्ताव बदलने लगा. उन्हें काम करने से रोका गया और कैमरे के सामने आने से भी मना किया गया. उनके मुताबिक, अमेरिका जाने की शर्त यह थी कि वह न तो काम करेंगी, न ही म्यूज़िक वीडियो में दिखेंगी और न ही कैमरे के सामने आएंगी. सारा ने बताया कि वह लगभग एक साल तक सोशल मीडिया से भी दूर रहीं. यहां तक कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया था.
अमेरिका पहुंचने के बाद भी सारा गुरपाल को आज़ादी नहीं मिली
सारा ने बताया कि उनके एक्स-हस्बैंड का परिवार अमेरिका में रहता था. वहां पहुंचने के बाद, उन्हें एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए कहा गया. जब उन्होंने मना किया, तो उन्हें घर पर रहने के लिए कहा गया. उनके साथ मेंटल और फिजिकल अब्यूज़ किया गया. जिस घर को वह अपना परिवार मानती थीं, वही उनके लिए परेशानी की जगह बन गया.
सारा गुरपाल पर देवर ने हमला किया
सारा ने इंटरव्यू में एक डरावनी घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उनके एक्स-हस्बैंड के भाई ने एक बार गुस्से में उन पर हमला किया और उन्हें लगभग मार ही डाला था. उस समय, उनकी सास ने बीच-बचाव किया और अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया. सारा का आरोप है कि उस समय उनके पति मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया और बस देखते रहे.
पुलिस ने सारा गुरपाल को शेल्टर होम भेजा
लगातार हो रही परेशानी से परेशान होकर सारा ने पुलिस को फोन किया. इसके बाद, पुलिस उन्हें शेल्टर होम ले गई. इस मुश्किल दौर से निकलने के बाद, वह इंडिया लौटीं और फिर से अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया. आज, सारा गुरपाल की एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक अलग पहचान है. उनकी कहानी हमें बताती है कि पर्दे पर मुस्कुराने वाले स्टार्स की पर्सनल लाइफ में कई छिपे हुए दर्द हो सकते हैं, जिनके बारे में दुनिया को बहुत बाद में पता चलता है.