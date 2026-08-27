63 की उम्र में MA का दिया एग्जाम, आगे करने वाले हैं इस विषय पर PhD… पंजाब के पूर्व सीएम की शिक्षा यात्रा प्रेरणा से कम नहीं

Charanjit Singh Channi Education: उम्र को अक्सर पढ़ाई की राह में सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है, लेकिन पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की कहानी इससे अलग नजर आती है. 63 साल की उम्र में चन्नी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (MPA) की परीक्षा 20 अगस्त 2026 को दी. खास बात यह रही कि जिस दिन उन्होंने परीक्षा दी, उसी दौरान दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक भी थी. चन्नी ने बैठक में शामिल होने के बजाय अपनी परीक्षा को प्राथमिकता दी.