Punjab Election 2027: कौन हैं सोनिया मान? फिल्मों से बनाई पहचान, अब पिता की राजनीतिक विरासत संभालने की तैयारी

Who Is Sonia Mann: पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में नजर आने वाली एक्ट्रेस सोनिया मान अब राजनीति में नई पारी शुरू करने जा रही हैं. आम आदमी पार्टी ने उन्हें अमृतसर की राजा सांसी सीट से उम्मीदवार बनाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस सफर के पीछे पिता की विरासत और संघर्ष की कहानी भी जुड़ी है.