Punjab Election 2027: कौन हैं सोनिया मान? फिल्मों से बनाई पहचान, अब पिता की राजनीतिक विरासत संभालने की तैयारी
Who Is Sonia Mann: पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में नजर आने वाली एक्ट्रेस सोनिया मान अब राजनीति में नई पारी शुरू करने जा रही हैं. आम आदमी पार्टी ने उन्हें अमृतसर की राजा सांसी सीट से उम्मीदवार बनाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस सफर के पीछे पिता की विरासत और संघर्ष की कहानी भी जुड़ी है.
महज 16 दिन की उम्र में सोनिया मान ने पिता को खो दिया
सोनिया के पिता, बलदेव सिंह मान की हत्या 26 सितंबर, 1986 को हुई थी. वह कीर्ति किसान यूनियन के नेता थे और लेफ्टिस्ट विचारधारा से जुड़े थे. सोनिया ने बताया कि पिता की हत्या के समय वह सिर्फ़ 16 दिन की थीं.
मलयालम फ़िल्म से किया सोनिया मान ने डेब्यू
सोनिया मान ने 2012 में मलयालम फ़िल्म 'हाइड 'एन' सीक' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उन्हें पंजाबी फ़िल्म हानी से पहचान मिली. इसके बाद वह 25 किल्ले, मोटर मित्रां दी, और बड़े चंगे ने मेरे यार कमीने जैसी फ़िल्मों में नज़र आईं.
म्यूज़िक वीडियो में भी सोनिया मान ने काम किया
सोनिया ने पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया है. वह सिद्धू मूसेवाला के टोचन, अमृत मान के डिफरेंस, जॉर्डन संधू के तीजे वीक और मनकीरत औलाख के चूड़े वाली बाह जैसे गानों में नज़र आ चुकी हैं.
किसान आंदोलन में भी सोनिया मान रही एक्टिव
सोनिया मान किसान आंदोलन के दौरान भी एक्टिव रहीं. उनके पिता की किसान राजनीति और विचारधारा का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा है. यही वजह है कि उनका जुड़ाव सिर्फ़ फ़िल्मी दुनिया तक ही सीमित नहीं है.
पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं सोनिया मान
सोनिया ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आज़माई थी. 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन्होंने अमृतसर से निर्दलीय उम्मीदवार रेशम सिंह का समर्थन किया. 23 फरवरी, 2025 को, वह अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गईं.
क्या अब अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं सोनिया मान?
AAP ने सोनिया मान को 12 नवंबर, 2026 के लिए राजा सांसी चुनाव क्षेत्र से टिकट दिया है. अब, फिल्मों और म्यूजिक वीडियो से पहचान बनाने वाली सोनिया के सामने राजनीतिक चुनौती है. क्या वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगी और राजा सांसी वोटरों का भरोसा जीत पाएंगी?