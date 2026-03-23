नेचुरल इलाज का कमाल! पथरी को जड़ से खत्म कर देगा ये पौधा, ऐसे करें इस्तेमाल

Punarnava Health Benefits: उत्तर पर्देश के लखीमपुर खीरी जिले के तराई में एक ऐसा पौधा पाया जाता है. जो कई बीमारियों को खत्म करने में फायदेमंद माना जाता है. यह पौधा खेतों व घर के आसपास खाली पड़ी जमीन पर आराम से मिल जाता है. पुनर्नवा एक ऐसा औषधीय पौधा है, जिसे आयुर्वेद में काफी अहम माना जाता है. यह पौधा सूजन से लेकर बीमारियों को खत्म करने के लिए फायदेमंद माना जाता है.