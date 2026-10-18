Personality Test: गलत होने का डर या Ego? गलती न मानने वाले लोगों की पर्सनैलिटी का ये राज़ कर देगा हैरान

Psychology Facts Personality Test: हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है, लेकिन हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता. कुछ लोग अपनी गलती सामने आने पर भी बहस करने लगते हैं, तो कुछ दूसरों पर ही दोष मढ़ देते हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे इगो होता है या फिर गलत साबित होने का डर? मनोविज्ञान के नजरिए से जानिए उन लोगों की पर्सनैलिटी से जुड़ी 6 खास बातें, जो अपनी गलती मानने से बचते हैं.