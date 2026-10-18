Personality Test: गलत होने का डर या Ego? गलती न मानने वाले लोगों की पर्सनैलिटी का ये राज़ कर देगा हैरान
Psychology Facts Personality Test: हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है, लेकिन हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता. कुछ लोग अपनी गलती सामने आने पर भी बहस करने लगते हैं, तो कुछ दूसरों पर ही दोष मढ़ देते हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे इगो होता है या फिर गलत साबित होने का डर? मनोविज्ञान के नजरिए से जानिए उन लोगों की पर्सनैलिटी से जुड़ी 6 खास बातें, जो अपनी गलती मानने से बचते हैं.
इज्जत कम होने का डर
कुछ लोगों को लगता है कि गलती स्वीकार करने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी. उन्हें डर रहता है कि सामने वाला उन्हें कमजोर या कम समझदार समझेगा. इसी वजह से वे अपनी गलती मानने के बजाया खुद को सही साबित करने में जुट जाते हैं.
Ego सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है
कुछ लोगों को यह मानना मुश्किल लगता है कि वे गलत हैं. वे हर कीमत पर खुद को सही साबित करना चाहते हैं. जब कोई उनकी गलती बताता है, तो वे ज़िद्दी हो जाते हैं. उसे सुधारने के बजाय, बहस और बढ़ जाती है.
बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते
कुछ लोग बुराई सुनते ही दूसरों की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं. अगर उनसे कहा जाए कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो वे जवाब दे सकते हैं, तुमने भी वह किया था. इससे बातचीत का टॉपिक बदल जाता है और उनकी गलती पीछे छूट जाती है.
ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश
गलती मानने का मतलब अक्सर उसके नतीजों की ज़िम्मेदारी लेना होता है. कुछ लोग बहाने बनाकर या किसी और पर इल्ज़ाम लगाकर इससे बचने की कोशिश करते हैं. वे कह सकते हैं कि उन्हें पता नहीं था या गलती किसी और की वजह से हुई. इसे दोहराना एक पैटर्न बन सकता है.
पिछले अनुभव भी एक वजह हो सकते हैं
गलतियां न मानने के लिए हमेशा ईगो ज़िम्मेदार नहीं होता. बचपन में गलतियों के लिए बार-बार डांट, बेइज्जती या सज़ा मिलने से कुछ लोग गलतियां मानने से डर सकते हैं. उन्हें डर लगता है कि अगर वे अपनी गलतियां मान लेंगे, तो उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा. इसलिए, वे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं.
क्या ऐसे लोग बुरे हैं?
जो लोग अपनी गलतियां मानने से मना करते हैं, उन्हें बुरा कहना सही नहीं है. डर, शर्मिंदगी या इनसिक्योरिटी असली वजह हो सकती है. लेकिन, अगर कोई बार-बार अपनी गलतियों से इनकार करता है, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है, और खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता, तो यह बिहेवियरल प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. याद रखें, गलतियां मानना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम है.