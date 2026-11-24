Top-5 Highest T20 Score: भारत के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने टी20 क्रिकेट में नया कीर्तिमान रच दिया है. उन्होंने सोमवार (24 नवंबर) को दिल्ली के लिए खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ सिर्फ 68 गेंद पर 181 रनों की पारी खेली. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यह कारनामा किया. इसी के साथ वह टी20 इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. वहीं, ओवरऑल वह टी20 इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के किन 5 बल्लेबाजों ने टी20 में सबसे बड़ी पारी खेली है. देखें पूरी लिस्ट…