प्रियांश आर्य ने ठोका दूसरा सबसे बड़ा T20 स्कोर, लेकिन पहले नंबर पर कौन? देखें टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट
Top-5 Highest T20 Score: भारत के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने टी20 क्रिकेट में नया कीर्तिमान रच दिया है. उन्होंने सोमवार (24 नवंबर) को दिल्ली के लिए खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ सिर्फ 68 गेंद पर 181 रनों की पारी खेली. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यह कारनामा किया. इसी के साथ वह टी20 इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. वहीं, ओवरऑल वह टी20 इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के किन 5 बल्लेबाजों ने टी20 में सबसे बड़ी पारी खेली है. देखें पूरी लिस्ट…
लुआन ड्रे प्रिटोरियस
साउथ अफ्रीका का युवा बल्लेबाज लुआन ड्रे प्रिटोरियस इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. लुआन ड्रे प्रिटोरियस ने CSA प्रो20 कप में टाइटंस के लिए खेलते हुए नाइट्स के खिलाफ महज 79 गेंद में नाबाद 188 रन बनाए थे.
प्रियांश आर्य
भारत के युवा सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य टी20 में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में दिल्ली के लिए तमिलनाडु के खिलाफ 68 गेंद पर 181 रन बनाए.
क्रिस गेल
इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे.
एरोन फिंच
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज एरोन फिंच इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं. फिंच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2018 में 76 गेंदों पर 172 रनों की पारी खेली थी.
हमजा खान
इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रवांडा के बल्लेबाज हमजा खान आते हैं. हमजा खान ने साल 2026 में ही Ivory Coast के खिलाफ 65 गेंद पर नाबाद 164 रनों की पारी खेली थी.