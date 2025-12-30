सास बनने जा रही Priyanka Gandhi, गांधी परिवार में जल्द बजेगी शहनाई; जानें कौन है रेहान की मंगेतर Aviva Baig?
Who is Aviva Baig: गांधी-नेहरू परिवार में एक बार फिर से जश्न का मााहौल छाया हुआ है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा जल्दी ही सास-ससुर बनने जा रहे हैं. प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं. रेहान ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. इस खास पल को उन्होंने एक निजी समारेह में रखा है. खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. सुत्रों के मुताबिक, रेहान और अवीवा की दोस्ती 7 साल पुरानी है. दोनों समय के साथ रिश्ते बदल गई. रेहान ने बेहद निजी अंदाज में अवीवा से अपने प्यार का इजहार किया था. दोनों परिवारों की सहमति के बाद सगाई पूरी की गई.
रेहान और अवीवा की सगाई
रेहान और अवीवा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों की दोस्ती 7 साल पुरानी है. हालांकि यह दोस्ती प्यार और अब रिश्ते में बदल चुकी है. रेहान ने काफी प्राइवेट तरीके से अवीवा को प्रपोज किया था. दोनों ने परिवार का सहमति के बाद सगाई कर ली है.
कौन हैं अवीवा बेग?
अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं. अवीवा जानी-मानी फोटोग्राफर हैं और 'एटेलियर 11' की को-फाउंडर हैं. उनका खुद का एक फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस भी है. जो देशभर में कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम करता है. इस ब्रांड के तहत कई अड और शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई जाती हैं. अवीवा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपनी फोटोग्राफी को कई प्रतिष्ठित कला मंचों पर भी प्रदर्शित किया है.
पढ़ाई और प्रोफेशनल करियर
अवीवा बेग ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ही प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से की है. इसके बाद उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की. वह फिलहाल फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं. अवीवा का फोकस सामाजिक मुद्दों को उजागर करना और अपनी कला के जरिए बदलाव पर रहा है.
फुटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं अवीवा
अवीवा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं. उन्हें प्रकृति से काफी ज्यादा लगाव है. कैमरा हाथ में लेकर वह जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करती हैं और उन्हें अपने कैमरे में कैद करना उन्हें काफी पसंद है. अवीवा अपनी क्रिएटिव दुनिया में पूरी तरह सक्रिय हैं.
अवीवा बेग का परिवार
अवीवा बेग (Aviva Baig) के पिता का नाम इमरान बेग (Imran Baig) है, जो एक बिजनेसमैन हैं. मां का नाम नंदिता बेग है, जो जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करती है.
गांधी-नेहरु परिवार से है खास कनेक्शन
अवीवा बेग की मां नंदिता और प्रियंका गांधी पुरानी दोस्त हैं, और उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर (इंदिरा भवन) के इंटीरियर डिजाइन में मदद की थी. बेग परिवार दिल्ली का प्रतिष्ठित परिवार है और वाड्रा परिवार के काफी करीब माना जाता है. दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं.
क्या करते हैं रेहान वाड्रा?
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान 25 साल के हैं. वो एक विजुअल आर्टिस्ट हैं. हाल ही में उनकी सगाई दिल्ली की रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ हुई है. दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद यह सगाई हुई.