सास बनने जा रही Priyanka Gandhi, गांधी परिवार में जल्द बजेगी शहनाई; जानें कौन है रेहान की मंगेतर Aviva Baig?

Who is Aviva Baig: गांधी-नेहरू परिवार में एक बार फिर से जश्न का मााहौल छाया हुआ है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा जल्दी ही सास-ससुर बनने जा रहे हैं. प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं. रेहान ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. इस खास पल को उन्होंने एक निजी समारेह में रखा है. खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. सुत्रों के मुताबिक, रेहान और अवीवा की दोस्ती 7 साल पुरानी है. दोनों समय के साथ रिश्ते बदल गई. रेहान ने बेहद निजी अंदाज में अवीवा से अपने प्यार का इजहार किया था. दोनों परिवारों की सहमति के बाद सगाई पूरी की गई.