कभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बनना चाहती थीं प्रियंका, लेकिन चमकी ऐसी किस्मत कि बनीं मिस वर्ल्ड, फिर एक्टिंग में कमाया नाम

एंटरप्रेन्योर भी हैं प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया. इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने 2015 में अपनी मां मधु चोपड़ा के साथ पर्पल पेबल पिक्चर्स की शुरुआत की. इस प्रोडक्शन हाउस का उद्देश्य नए और स्थानीय कलाकारों व फिल्मकारों को मंच देना है, खासकर क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना. मुंबई स्थित इस कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया है. इनमें 'द व्हाइट टाइगर' भी शामिल है, जिसे ऑस्कर अवॉर्ड्स में बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले श्रेणी के लिए नामांकन मिला था.