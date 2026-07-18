कभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बनना चाहती थीं प्रियंका, लेकिन चमकी ऐसी किस्मत कि बनीं मिस वर्ल्ड, फिर एक्टिंग में कमाया नाम
Priyanka Chopra: बॉलीवुड की ‘देसी गर्ल’ यानी प्रियंका चोपड़ा आज 18 जुलाई को अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं. कभी इंजीनियर बनने का सपना देखने वाली प्रियंका ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक बन गईं. इतना ही नहीं, वो एक सफल हॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जानी जाती हैं.
इंजीनियर बनना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा
मिस वर्ल्ड बनने और फिल्मों में आने से पहले प्रियंका चोपड़ा का सपना एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का था. वह भविष्य में NASA से जुड़कर काम करना चाहती थीं. लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था. उनके भाई ने उनका नाम मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में दर्ज करा दिया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया. इसके बाद प्रियंका ने मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीता और फिर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाते हुए ग्लोबल आइकॉन बन गईं.
कब की बॉलीवुड में शुरुआत?
प्रियंका चोपड़ा ने 2003 की फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ़ ए स्पाई' से बॉलीवुड में कदम रखा था. लेकिन उनकी पहली फिल्म 2002 की तमिल फिल्म 'थमिज़न' थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता विजय के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ़ ए स्पाई' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की.
एंटरप्रेन्योर भी हैं प्रियंका चोपड़ा
बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया. इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने 2015 में अपनी मां मधु चोपड़ा के साथ पर्पल पेबल पिक्चर्स की शुरुआत की. इस प्रोडक्शन हाउस का उद्देश्य नए और स्थानीय कलाकारों व फिल्मकारों को मंच देना है, खासकर क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना. मुंबई स्थित इस कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया है. इनमें 'द व्हाइट टाइगर' भी शामिल है, जिसे ऑस्कर अवॉर्ड्स में बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले श्रेणी के लिए नामांकन मिला था.
प्रियंका चोपड़ा ने निभाए कई अहम रोल
प्रियंका चोपड़ा ने हमेशा अपने फिल्मी करियर में चैलेंजिंग किरदार चुने. चाहे वह 'फैशन' में एक परेशान सुपरमॉडल का रोल हो, फिल्म 'मैरी कॉम' में एक बॉक्सर का हो, 'बाजीराव मस्तानी' में काशीबाई का, या 'जय गंगाजल' में एक मजबूत पुलिस ऑफिसर का, जिसके लिए उनकी एक्टिंग रेंज और रिस्क लेने की इच्छा के लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली.
लेखक भी हैं अभिनेत्री
प्रियंका चोपड़ा ने 2009 में पहली बार हिंदुस्तान टाइम्स के लिए 'द प्रियंका चोपड़ा कॉलम' नाम के एक ओपिनियन कॉलम के साथ लिखने की फील्ड में कदम रखा. इस सीरीज़ में स्टार ने देश में महिलाओं की जिंदगी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर डिटेल में बात की थी.
प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से की शादी
2018 में, प्रियंका ने अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनास से एक शानदार सेलिब्रेशन में शादी की, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशन का मिक्स था. उनकी शादी साल के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी इवेंट्स में से एक बन गई.
शादी के चार साल बाद बेटी का किया स्वागत
इस कपल ने 2022 में अपनी बेटी, मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया. मां बनने के बाद से, प्रियंका ने अक्सर अपने डिमांडिंग करियर के साथ पेरेंटहुड को बैलेंस करने के बारे में बात की है, साथ ही अपने फ़ैमिली लाइफ़ की कभी-कभी झलकियां अपने फैन्स के साथ शेयर की हैं.