देसी गर्ल ने फिर मचाया तहलका! गोल्डन ग्लोब्स 2026 में छाए प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास; तस्वीरें देख दीवाने हुए फैंस
Priyanka Chopra Stuns At Golden Globes 2026: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास ने रविवार रात बेवर्ली हिल्स में 2026 गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर सबका ध्यान खींचा. भारतीय एक्ट्रेस अपने पति, सिंगर निक जोनास के साथ इस हॉलीवुड अवॉर्ड्स सीज़न के पहले बड़े अवॉर्ड शो में एक प्रेजेंटर के तौर पर शामिल हुईं.
गोल्डन ग्लोब्स 2026 में शामिल हुईं प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका रविवार शाम को इस साल के गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के वेन्यू बेवर्ली हिल्टन में एक शानदार ऑफ-शोल्डर नीले गाउन में पहुंचीं. एक्ट्रेस ने वेन्यू पर अपने सिग्नेचर नमस्ते और प्यारी मुस्कान के साथ फैंस और प्रेस का अभिवादन किया.
प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस लुक
रेड कार्पेट पर उनके साथ निक भी थे, जो एक ट्रेडिशनल ब्लैक टक्सीडो में बहुत अच्छे लग रहे थे. प्रियंका ने फोटोग्राफर्स के लिए पोज़ दिया और उन्हें हाथ हिलाया. जब बार जब प्रियंका पोज दे रही थीं, तो निक आए और प्यार से उनके बाल ठीक किए, इस पल को वहां मौजूद कई फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद कर लिया.
प्रियंका चोपड़ा- निक जोनस
इस कपल के रेड कार्पेट के प्यारे पलों के वीडियो-तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए, जिसमें कई लोगों ने निक के प्यारे जेस्चर और प्रियंका के रिएक्शन की तारीफ की.
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में प्रेजेंट किए अवॉर्ड
प्रियंका आज रात (रविवार) गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में एक अवॉर्ड प्रेजेंट किया. गोल्डन ग्लोब्स ड्रामा और कॉमेडी/म्यूजिकल के लिए अलग-अलग अवॉर्ड देते हैं - जिससे इसमें शामिल सितारों का दायरा बढ़ जाता है.
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स
लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत राजनीतिक रूप से चार्ज्ड फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हॉरर फिल्म 'सिनर्स' रात की पसंदीदा फिल्मों में से हैं. नए मालिकाना हक के तहत, और HFPA के भंग होने के बाद, विजेताओं को चुनने के लिए अंतरराष्ट्रीय समीक्षकों के एक बड़े समूह को लाया गया है.
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के प्रमुख दावेदार
गोल्डन ग्लोब्स टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ को भी सम्मानित करते हैं, जिसमें HBO की डार्क कॉमेडी एंथोलॉजी 'द व्हाइट लोटस', साइंस-फिक्शन ऑफिस थ्रिलर 'सेवरेंस', और रोमांचक टीन मर्डर सागा 'एडोलसेंस' प्रमुख दावेदारों में से हैं.