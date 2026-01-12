देसी गर्ल ने फिर मचाया तहलका! गोल्डन ग्लोब्स 2026 में छाए प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास; तस्वीरें देख दीवाने हुए फैंस

प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस लुक

रेड कार्पेट पर उनके साथ निक भी थे, जो एक ट्रेडिशनल ब्लैक टक्सीडो में बहुत अच्छे लग रहे थे. प्रियंका ने फोटोग्राफर्स के लिए पोज़ दिया और उन्हें हाथ हिलाया. जब बार जब प्रियंका पोज दे रही थीं, तो निक आए और प्यार से उनके बाल ठीक किए, इस पल को वहां मौजूद कई फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद कर लिया.