ब्लैक मोनोकिनी में कहर ढा रही Priyanka Chopra, शेयर की फिल्म ‘Varanasi’ शूटींग ब्रेक से कातिलाना फोटोज
Priyanka Chopra Latest Photos: प्रियंका चोपड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर कर रहती है, कभी बेटी के साथ फोटोज तो कभी पति के साथ. हाल ही में उन्होंने खुद की कुछ शानदार फोटोज शेयर की है जो कि फिल्म वाराणसी के शूटींग ब्रेक की है. फोटोज में वो पूल साइड मजे करती हुई नजर आ रही हैं और फैंस उनकी फोटोज को जमकर प्यार दे रहे हैं. आइए देखते हैं उनकी फोटोज-
बिजी शूटिंग शेड्यूल के बीच प्रियंका ने लिया रिलैक्सेशन ब्रेक
प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में व्यस्त हैं. लगातार काम के बीच उन्होंने खुद के लिए समय निकालते हुए वीकेंड पर आराम किया. एक्ट्रेस ने अपने संडे रिलैक्सेशन की झलक सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की.
ब्लैक मोनोकिनी में दिखा ग्लैमरस अंदाज
शेयर की गई तस्वीरों में प्रियंका ब्लैक मोनोकिनी पहने बेहद स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट नजर आईं. उनका पूलसाइड लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनकी फिटनेस और फैशन सेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
पूल टाइम को बनाया खास
प्रियंका ने अपने खाली समय का पूरा आनंद लिया. कुछ तस्वीरों में वो पूल के अंदर रिलैक्स करती दिखाई दीं, जबकि अन्य तस्वीरों में पूल के किनारे पोज देती नजर आईं. उनका ये सुकून भरा अंदाज फैंस को काफी पसंद आया.
स्किनकेयर रूटीन की भी दिखाई झलक
एक्ट्रेस ने अपने सेल्फ-केयर मोमेंट्स को भी फैंस के साथ शेयर किया. एक तस्वीर में वो फेस मास्क लगाए दिखाई दीं, जिससे पता चलता है कि शूटिंग के बीच भी वो अपनी स्किन का खास ख्याल रखती हैं.
वीडियो में दिखी सुकून भरे दिन की झलक
फोटोज के अलावा प्रियंका ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उनके आरामदायक संडे की झलक देखने को मिली. पूल के पास बिताए गए खास पल और उनका रिलैक्स मूड फैंस को काफी पसंद आया.
'वाराणसी' को लेकर बढ़ी फैंस की उत्सुकता
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा फिलहाल एस.एस. राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग कर रही हैं. इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. बड़े सितारों से सजी ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है.