ब्लैक मोनोकिनी में कहर ढा रही Priyanka Chopra, शेयर की फिल्म ‘Varanasi’ शूटींग ब्रेक से कातिलाना फोटोज

Priyanka Chopra Latest Photos: प्रियंका चोपड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर कर रहती है, कभी बेटी के साथ फोटोज तो कभी पति के साथ. हाल ही में उन्होंने खुद की कुछ शानदार फोटोज शेयर की है जो कि फिल्म वाराणसी के शूटींग ब्रेक की है. फोटोज में वो पूल साइड मजे करती हुई नजर आ रही हैं और फैंस उनकी फोटोज को जमकर प्यार दे रहे हैं. आइए देखते हैं उनकी फोटोज-