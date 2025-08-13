देसी गर्ल Priyanka Chopra के बिकिनी लुक ने हिला डाला पूरा सोशल मीडिया, बोल्ड अंदाज और सेक्सी फिगर देख फैंस हुए मदहोश

प्रियंका चोपड़ा न केवल एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं हैं , बल्कि उनकी खूबसूरती और स्टाइल भी उन्हें फैंस के बीच काफी खास बनाती है। उनका नेचुरल ग्लो और कॉन्फिडेंस हर किसी को अट्रैक्ट करता है। फैशन की दुनिया में भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि वे हमेशा अपने लुक्स से फैशन ट्रेंड सेट करती हैं , फिर वो चाहे रेड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग, प्रियंका का स्टाइल हर बार शानदार और बोल्ड रहता है।