देसी गर्ल Priyanka Chopra के बिकिनी लुक ने हिला डाला पूरा सोशल मीडिया, बोल्ड अंदाज और सेक्सी फिगर देख फैंस हुए मदहोश
प्रियंका चोपड़ा न केवल एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं हैं , बल्कि उनकी खूबसूरती और स्टाइल भी उन्हें फैंस के बीच काफी खास बनाती है। उनका नेचुरल ग्लो और कॉन्फिडेंस हर किसी को अट्रैक्ट करता है। फैशन की दुनिया में भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि वे हमेशा अपने लुक्स से फैशन ट्रेंड सेट करती हैं , फिर वो चाहे रेड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग, प्रियंका का स्टाइल हर बार शानदार और बोल्ड रहता है।
प्रियंका ने बिकिनी में मचाया धमाल (Priyanka chopra in red bikini)
प्रियंका चोपड़ा ने इस तस्वीर में बेहद खूबसूरत बिकिनी पहन रखी हैं जो उन्हें काफी सेक्सी लुक दे रहा हैं। हवा में उड़ते बाल और रिलैक्स्ड पोज उनकी हॉलिडे वाइब्स को और भी निखार रहा हैं।
ब्राउन प्रिंटेड बिकिनी में प्रियंका ने दिखाई अपनी पतली कमर (Priyanka chopra flaunts her slim waist)
ब्राउन प्रिंटेड बिकिनी एक ड्रीम की तरह दिख रही हैं। खुले बाल, हाथ में पाम ट्री का सहारा और नजरों ने कॉन्फिडेंस इन सबमें उनकी नैचुरल एलिगेंस और ग्लो दिखा रहा है।
प्रियंका ने पीले स्विमसूट में दिखाया अपना सेक्सी फिगर (Priyanka's sexy figure in yellow swimsuit)
प्रियंका चोपड़ा पीला स्विमसूट पहन कर अपने फैंस के दिलों पर कयामत ढा रही हैं, वो अपने सिर पर पहनी हैट पर हाथ रखकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका ने इस स्विमसूट को बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ पहना हुआ हैं ।
प्रियंका ब्लैक बिकिनी में दिखी हॉट (Priyanka looked hot in black bikini)
प्रियंका ने इस तस्वीर में कट वाली ब्लैक स्विमसूट पहन रखा हैं, इस फोटो में प्रियंका आराम से आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। प्रियका का यह लुक देखकर उनकी हॉटनेस की वजह से फैंस की सांसे थम गयी हैं
प्रियंका चोपड़ा का बिकिनी वाला बोल्ड लुक (Priyanka Chopra's bold bikini look)
इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा के बिकनी लुक को देखकर सभी उनके दीवाने हो गए हैं और जमकर उनके सेक्सी फिगर की तारीफ कर रहे हैं। प्रियंका अपने हर एक लुक को बाहर ही ग्रेस और खूबसूरती से अपनाती हैं।
प्रियंका चोपड़ा का हॉट वाला वेट लुक (Priyanka Chopra wet look)
इस तस्वीर में प्रियंका स्विंमिंगपूल में आराम फरमाती हुई नजर आ रही हैं। येलो -चेक स्विमवियर में वो बेहद ग्लैमरस और रिलैक्स दिख रही हैं।
