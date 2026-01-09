धमाकेदार अवतार में प्रियंका चोपड़ा…’ब्लडी मैरी’ बनकर मचाया तहलका, खून से लथपथ खतरनाक लुक देख; फैंस बोले – ‘तूफान आने वाला है’
Priyanka Chopra New Look: बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं. अब एक बार फिर से वह हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. उनकी आने वाली हॉलीवुड फिल्म ‘द ब्लफ‘ से उनका पहला लुक सामने आ चुका है. इस फिल्म में प्रियंका के साथ कार्ल अर्बन लीड रोल में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्मित की गई है. यह फिल्म 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हुईं समुद्री डाकुओं के ऊपर बनी है. प्रियंका ने अपने पहले लुक की तस्वीरें हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर की है.
पहला लुक आया सामने
प्रियंका ने अपने पहले लुक की तस्वीरें हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. कई तस्वीरों में बाकी अलग कास्ट भी नजर आ रही हैं. तस्वीरें शेयर कर प्रियंका ने लिखा‘मां, रक्षक, और समुद्री डाकू. मिलिए ब्लडी मैरी से.’
प्रियंका का 'ब्लडी मैरी' लुक
एक तस्वीर में प्रियंका तलवार लिए गुस्से में लड़ती नजर आ रही हैं. एक तस्वीरें में वह खून से लथपथ हाथ में बंदूक पकड़े हुए नजर आ रहा हैं. जबकि एक तस्वीर में वह खाने की टेबल पर फैमिली के साथ बैठी हैं. एक रक्षक के गेटअप में तो कभी समुद्री डाकू के लुक में नजर आ रही हैं.
एर्सेल बॉडेन की भूमिका में एक्ट्रेस
इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा एर्सेल बॉडेन की भूमिका अदा करते हुए नजर आ रही हैं. जो 'ब्लडी मैरी' के नाम से कुख्यात एक पूर्व समुद्री डाकू है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि वह अपने हिंसक अतीत को पीछे छोड़ना चाहती हैं.
दुश्मनों से लड़ने के लिए मजबूर
फिल्म में ब्लडी मैरी अपने पुराने दुश्मनों से लड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं. पुराने साथी बदला लेने और चुराया हुआ सोना वापस पाने के लिए वह एक बार फिर से वापस लौटती हैं. प्रियंका ने अपने किरदार के लिए महिला समुद्री डाकुओं के बारे में काफी पढ़ा है.
किस दिन रिलीज होगी फिल्म?
यह फिल्म 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स द्वारा किया गया है.
फिल्म के अन्य कलाकार
स्माइल क्रूज कॉर्डोवा, सफिया ओकले-ग्रीन, जैक मॉरिस, डेविड फील्ड और वेदांतेन नायडू भी फिल्म में मौजूद हैं.