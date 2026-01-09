धमाकेदार अवतार में प्रियंका चोपड़ा…’ब्लडी मैरी’ बनकर मचाया तहलका, खून से लथपथ खतरनाक लुक देख; फैंस बोले – ‘तूफान आने वाला है’

Priyanka Chopra New Look: बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं. अब एक बार फिर से वह हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. उनकी आने वाली हॉलीवुड फिल्म ‘द ब्लफ‘ से उनका पहला लुक सामने आ चुका है. इस फिल्म में प्रियंका के साथ कार्ल अर्बन लीड रोल में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्मित की गई है. यह फिल्म 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हुईं समुद्री डाकुओं के ऊपर बनी है. प्रियंका ने अपने पहले लुक की तस्वीरें हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर की है.