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Priyanka Chopra Bf List: निक जोनस संग शादी से पहले…इन मर्दों के प्यार में पड़ चुकी हैं Priyanka Chopra! शादीशुदा एक्टर्स भी लिस्ट में शामिल

Priyanka Chopra Bf List: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. अपनी खूबसूरती, शानदार अभिनय और मेहनत के दम पर उन्होंने दुनियाभर में अपनी अलग जगह बनाई है. साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते लाखों दिलों पर राज करने लगीं. हिंदी सिनेमा की इस दमदार अभिनेत्री ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए और कई बड़े सम्मान अपने नाम किए. नेशनल अवॉर्ड से लेकर फिल्मफेयर अवॉर्ड्स तक, प्रियंका की सफलता की कहानी उनकी मेहनत और लगन को दर्शाती है. आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी खास बातें.


By: Preeti Rajput | Last Updated: July 18, 2026 10:36:23 AM IST

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Priyanka Chopra and Nick Jonas - Photo Gallery
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निक जोनस संग शादी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी साल 2018 में हुई थी. दोनों ने राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की. इस शादी ने दुनियाभर में खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

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हरमन बावेजा

फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद प्रियंका चोपड़ा का नाम हरमन बावेजा के साथ जुड़ा. दोनों की नजदीकियों और रिश्ते की चर्चा काफी समय तक सुर्खियों में रही. साथ काम करने के बावजूद उनका रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका और दोनों की राहें अलग हो गईं.

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शाहिद कपूर

हरमन बावेजा के बाद प्रियंका चोपड़ा का नाम शाहिद कपूर के साथ भी जोड़ा गया. दोनों की नजदीकियों की खबरें काफी सुर्खियों में रहीं, हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया. कुछ समय बाद यह चर्चा भी खत्म हो गई.

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अक्षय कुमार

प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ भी काफी चर्चा में रहा. दोनों ने ‘अंदाज’, ‘मुझसे शादी करोगी’, ‘ऐतराज’ और ‘वक्त’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया. हालांकि, उनके रिश्ते को लेकर कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. बाद में दोनों ने साथ काम करना भी बंद कर दिया.

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शाहरुख खान

प्रियंका चोपड़ा का नाम शाहरुख खान के साथ भी जुड़ा, जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रही. फिल्म ‘डॉन’ के दौरान दोनों की नजदीकियों की खबरें सामने आईं. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की और बाद में एक-दूसरे से दूरी बना ली.

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गेरार्ड बटलर

प्रियंका चोपड़ा की लव लाइफ में हॉलीवुड एक्टर गेरार्ड बटलर का नाम भी सुर्खियों में रहा. हालांकि, बाद में उनकी जिंदगी में निक जोनस की एंट्री हुई. दोनों की मुलाकात प्यार में बदली और अगस्त 2018 में सगाई के बाद दिसंबर 2018 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए.

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इस लेख में दी गई जानकारी की इनखबर पुष्टि नहीं करता है. इसमें शामिल बातें सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं, अफवाहों और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं. पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल जानकारी के रूप में लें और किसी भी दावे को सत्य मानने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि जरूर करें.

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