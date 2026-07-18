Priyanka Chopra Bf List: निक जोनस संग शादी से पहले…इन मर्दों के प्यार में पड़ चुकी हैं Priyanka Chopra! शादीशुदा एक्टर्स भी लिस्ट में शामिल

Priyanka Chopra Bf List: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. अपनी खूबसूरती, शानदार अभिनय और मेहनत के दम पर उन्होंने दुनियाभर में अपनी अलग जगह बनाई है. साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते लाखों दिलों पर राज करने लगीं. हिंदी सिनेमा की इस दमदार अभिनेत्री ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए और कई बड़े सम्मान अपने नाम किए. नेशनल अवॉर्ड से लेकर फिल्मफेयर अवॉर्ड्स तक, प्रियंका की सफलता की कहानी उनकी मेहनत और लगन को दर्शाती है. आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी खास बातें.