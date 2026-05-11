हॉट अवतार में प्रियंका चोपड़ा, बिकिनी पहन पूल में लगाई आग, पति निक ने खींची कातिलाना फोटोज

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा यानी देसी गर्ल अपनी शादीशुदा जिंदगी काफी एंजॉय कर रही हैं. वे एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ ही खुशमिजाज पत्नी और शानदार मां भी हैं, वे अपने काम और परिवार दोनों को बखूबी संभालती हैं और समय भी देती हैं.