पति Nick Jonas से उम्र में 10 साल बड़ी हैं Priyanka Chopra, जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ
Priyanka Chopra-Nick Jonas Marriage Anniversary: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस आज यानी 2 दिसंबर 2025 को अपनी शादी की 7वीं सालगिरह मना रहे हैं. प्रियंका और निक ने साल 2018 में शादी की थी.
प्रियंका-निक की 7वीं वेडिंग एनिवर्सरी
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 1-2 दिसंबर 2018 को शादी की थी. कपल ने हिंदू शादी के साथ क्रिश्चियन वेडिंग भी की थी. अब कपल अपनी 7वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है.
हिंदू और क्रिश्चियन रिवाजों से की शादी
2022 में बने बेटी के पैरेंट्स
साल 2018 में शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के घर 2022 में बिटिया ने जन्म लिया था. प्रियंका और निक शादी के लगभग 4 साल बाद सेरोगेसी से मालती के पैरेंट्स बने थे.
निक से कितनी बड़ी हैं प्रियंका?
प्रियंका चोपड़ा की उम्र 43 साल है. वहीं, निक जोनस 33 साल के हैं. ऐसे में कपल के बीच लगभग 10 साल का है.
10 साल का है अंतर
प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को हुआ था. वहीं, निक जोनस का जन्म 16 सितंबर 1992 को हुआ था.
प्रियंका की नेटवर्थ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ लगभग 650 करोड़ रुपये है.
निक जोनस की नेटवर्थ
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिंगर और म्यूजिक कंपोजर निक जोनस की नेट वर्थ लगभग 650 करोड़ से 700 करोड़ रुपये के बीच है.