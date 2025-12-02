पति Nick Jonas से उम्र में 10 साल बड़ी हैं Priyanka Chopra, जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ

2022 में बने बेटी के पैरेंट्स

साल 2018 में शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के घर 2022 में बिटिया ने जन्म लिया था. प्रियंका और निक शादी के लगभग 4 साल बाद सेरोगेसी से मालती के पैरेंट्स बने थे.