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‘बर्फी’ से लेकर ‘बाजीराव मस्तानी’ तक, इन 6 फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा ने निभाई दमदार भूमिका; देखें लिस्ट

Priyanka Chopra Movies: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक चर्चा बटोर रहीं प्रियंका चोपड़ा आज 18 जुलाई को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं. अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. कुछ ऐसी फिल्में हैं, जो आपको जरूर देखनी चाहिए. चलिए जानते जानते हैं उनकी कुछ शानदार फिल्में, जिसे आप देख सकते हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 18, 2026 12:29:20 PM IST

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Bajirao Mastani - Photo Gallery
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बाजीराव मस्तानी

साल 2015 में रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था. इस फिल्म में बाजीराव (रणवीर सिंह) की कहानी है, जिसे एक जबरदस्त लड़ाई में मस्तानी (दीपिका पादुकोण) से प्यार हो जाता है. लेकिन वह (बाजीराव) पहले से ही काशीबाई (प्रियंका चोपड़ा) से शादीशुदा रहता है. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने शानदार एक्टिंग की थी.

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बर्फी

साल 2012 में अनुराग बसु की फिल्म 'बर्फी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने झिलमिल चटर्जी की भूमिका निभाई थी. उसे ऑटिस्टिक नामक बीमारी होती है और वह अमीर लड़की होती है. झिलमिल एक बहरे और गूंगे आदमी, मर्फी (रणबीर कपूर) से मिलती है, और वे एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं.

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डॉन

साल 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक घायल डॉन (शाहरुख खान) की कहानी है, जिसकी जगह एक पुलिस अफसर झुग्गी-झोपड़ी के एक हमशक्ल से ले लेता है. रोमा (प्रियंका चोपड़ा) असलियत से अनजान होकर उसके करीब आती है.

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कमीने

इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने स्वीटी का रोल किया है, जो एक गुस्सैल और खुशमिजाज मराठी लड़की है. फिर वह गुड्डू (शाहिद कपूर) से प्रेग्नेंट हो जाती है, जो अपने जुड़वां भाई के साथ अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के बाद मुसीबत में पड़ जाता है.

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द व्हाइट टाइगर

रमीन बहरानी के निर्देशन में साल 2021 में 'द व्हाइट टाइगर' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव मुख्य भूमिका में थे.
प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म में पिंकी का रोल किया है, जो अमेरिका में पली-बढ़ी एक मॉडर्न इंडियन औरत है और उसकी शादी एक अमीर और करप्ट परिवार में हुई है. उसका ड्राइवर, बलराम (आदर्श गौरव), अपनी होशियारी से गरीबी से बचकर टॉप पर पहुंचता है. फिर फिल्म की कहानी में आगे असली मोड़ आता है.

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द स्काई इज पिंक

यह बायोग्राफिकल फिल्म आयशा चौधरी की जिंदगी पर आधारित है, जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है. फिल्म में आयशा अपनी जिंदगी के साथ-साथ अपने माता-पिता अदिति (प्रियंका चोपड़ा) और निरेन (फरहान अख्तर) की खूबसूरत प्रेम कहानी भी बयां करती है.

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