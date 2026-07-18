‘बर्फी’ से लेकर ‘बाजीराव मस्तानी’ तक, इन 6 फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा ने निभाई दमदार भूमिका; देखें लिस्ट

द व्हाइट टाइगर

रमीन बहरानी के निर्देशन में साल 2021 में 'द व्हाइट टाइगर' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव मुख्य भूमिका में थे.

प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म में पिंकी का रोल किया है, जो अमेरिका में पली-बढ़ी एक मॉडर्न इंडियन औरत है और उसकी शादी एक अमीर और करप्ट परिवार में हुई है. उसका ड्राइवर, बलराम (आदर्श गौरव), अपनी होशियारी से गरीबी से बचकर टॉप पर पहुंचता है. फिर फिल्म की कहानी में आगे असली मोड़ आता है.