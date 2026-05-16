जीवन के नए दौर का आनंद ले रहीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, फैंस ने की ‘देसी गर्ल’ की तारीफ

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत फोटो शेयर की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि ये उनके नए दौर की शुरुआत है. इन तस्वीरों में वो मदरहुड एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं. इनमें से कुछ फोटो उनकी बेटी मालती की भी है.