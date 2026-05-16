जीवन के नए दौर का आनंद ले रहीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, फैंस ने की ‘देसी गर्ल’ की तारीफ

जीवन के नए दौर का आनंद ले रहीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, फैंस ने की ‘देसी गर्ल’ की तारीफ
प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत फोटो शेयर की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि ये उनके नए दौर की शुरुआत है. इन तस्वीरों में वो मदरहुड एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं. इनमें से कुछ फोटो उनकी बेटी मालती की भी है.
खूबसूरत आंखों ने खींचा ध्यान
प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. खासतौर पर उनकी आंखों की खूबसूरती पर लोगों की नजरें ठहर गई हैं.
सेल्फ़केयर करती नजर आईं एक्ट्रेस
प्रियंका चोपड़ा कुछ तस्वीरों में सेल्फकेयर करती हुई भी नजर आ रही हैं. एक फोटो में उन्होंने फेस मास्क लगाती हुई सेल्फी ली है.
बेटी को पहनाई नजरिया
प्रियंका चोपड़ा सच में बिल्कुल देसी हैं. उन्होंने अपनी बेटी मालती की भी फोटो शेयर की है जिसमें उसे नजरिया पहने हुए देखा जा सकता है, जैसे आमतौर पर भारतीय परिवारों में बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए पहनाया जाता है.
हेल्दी ईटिंग
प्रियंका ने फ्रूट्स प्लेट की भी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करती हुई नजर आ रही हैं.
मालती ने बनाया ग्रीटिंग कार्ड
प्रियंका चोपड़ा ने एक और फोटो अपलोड की है, जिसमें उनकी बेटी मालती कार्ड बनाती हुई नजर आ रही हैं. फैंस इस फोटो की भी बेहद तारीफ कर रहे हैं.