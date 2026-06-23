पिता से विरासत में मिली राजनीति, समाजवादी पार्टी की टिकट पर पहली बार बनीं सांसद; बड़े क्रिकेटर से होगी शादी

Priya Saroj Profile: उत्तर प्रदेश से भारत की सबसे युवा सांसदों में से एक प्रिया सरोज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह से सगाई की है और बहुत जल्द शादी होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रिया सरोज कौन हैं? कहां से सांसद हैं? उनकी नेटवर्थ कितनी हैं? उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है?