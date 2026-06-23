पिता से विरासत में मिली राजनीति, समाजवादी पार्टी की टिकट पर पहली बार बनीं सांसद; बड़े क्रिकेटर से होगी शादी
Priya Saroj Profile: उत्तर प्रदेश से भारत की सबसे युवा सांसदों में से एक प्रिया सरोज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह से सगाई की है और बहुत जल्द शादी होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रिया सरोज कौन हैं? कहां से सांसद हैं? उनकी नेटवर्थ कितनी हैं? उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है?
कौन हैं प्रियो सरोज?
प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं. उनका जन्म 1998 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है. वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय समिति की सदस्य भी हैं.
कहां से की पढ़ाई?
प्रिया ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के एयर फोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से पूरी की. स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने नोएडा के एमिटी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की.
राजनीतिक परिवार से कनेक्शन
सांसद प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के तीन बार के सांसद और वर्तमान विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं. उनके पिता उत्तर प्रदेश के जौनपुर में केराकत सीट से विधायक हैं.
कहां रहती हैं प्रिया सरोज?
अपने चुनावी हलफनामे के अनुसार, प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पिंडरा तहसील में रहती हैं. समाजवादी पार्टी की सांसद का घर सादगी से भरा हुआ है. शाही प्रवेश द्वार के साथ, इसमें मलाईदार दीवारें और चमकदार फर्श है.
प्रिया सरोज की नेटवर्थ कितनी हैं?
चुनावी हलफनामे के अनुसार, प्रिया सरोज के पास लगभग 11.26 लाख रुपये की संपत्ति है. इसमें 75,000 रुपये नकद और केनरा बैंक खाते में 8,719 रुपये शामिल हैं. यूनियन बैंक के खाते में भी 10.10 लाख रुपये जमा हैं.
प्रिया सरोज के पास कितनी जमीन है?
सांसद प्रिया सरोज के पास न तो जमीन है, न ही घर और न ही कोई गाड़ी. हालांकि, उनके पास 5 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 32,000 रुपये है.