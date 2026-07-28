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कौन हैं प्रिया बनर्जी? ओटीटी प्लेटफॉर्म से बनाई पहचान, एश्वर्या-इरफान-शबाना के साथ कर चुकीं काम

Priya Banerjee Profile: ऑल्ट बालाजी की बेकाबू से एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी के बारे में जानते हैं. बेकाबू के तीन सीजन के रिलीज होने के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रिया बनर्जी कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Last Updated: July 28, 2026 12:23:16 PM IST

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प्रिया बनर्जी कौन हैं? - Photo Gallery
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प्रिया बनर्जी कौन हैं?

प्रिया बनर्जी एक कनाडाई एक्ट्रेस और पूर्व मॉडल हैं, जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करती हैं. वह हिंदी और तेलुगु फिल्मों और ओटीटी वेब सीरीज में अपने काम के लिए जानी जाती हैं.

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ऑल्ट बालाजी से फेम कमाने वाली एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी ने ऐश्वर्या राय, इरफान खान, शबाना आजमी जैसे दिग्गज स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है.

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फिल्म जज्बा में आ चुकी नजर

एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी ने एश्वर्या राय के साथ फिल्म जज्बा में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने 3 देव में भी काम किया है.

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पश्चिम बंगाल की रहने वाली प्रिया ने कनाडा से अपनी पढ़ाई पूरी की है. प्रिया के पिता मशहूर बिजनेसमैन में से एक हैं.

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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद प्रिया बनर्जी बॉलीवुड की तरफ धीरे-धीरे रुख कर रही हैं.

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किस फिल्म से किया था डेब्यू?

प्रिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगू और तमिल सिनेमा से की थी. प्रिया ने फिल्म ‘किस’ से फिल्मी जगत में डेब्यू किया था.

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प्रिया बनर्जी ने बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर से शादी की है. दिग्गज एक्टर राज बब्बर और दिवंगत सिनेमा आइकन स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की तस्वीरों के साथ खबर के बारे में जानकारी दी थी.

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