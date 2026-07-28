कौन हैं प्रिया बनर्जी? ओटीटी प्लेटफॉर्म से बनाई पहचान, एश्वर्या-इरफान-शबाना के साथ कर चुकीं काम

Priya Banerjee Profile: ऑल्ट बालाजी की बेकाबू से एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी के बारे में जानते हैं. बेकाबू के तीन सीजन के रिलीज होने के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रिया बनर्जी कौन हैं?