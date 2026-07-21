पाकिस्तान में जन्मा ये एक्टर, एक्टिंग के जूनून ने पहुंचाया मुंबई; प्यार किया ऐसा कि मरने का बाद हो गया अमर

मुंबई आ गए

साल 1928 में अपनी जेब में सिर्फ कुछ रुपए लेकर वह अपनी आंखों में अभिनेता बनने का सपना लिए पेशावर से मुंबई आ गए. उन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' साल 1931 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद सिकंदर (1941) और मुगल ए आजम 1960 में शहंशाह अकबर के उनके किरदार ने उन्हें अमर बना दिया. साल 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की जो एक चलती फिरती थिएटर मंडली थी. इसने देश भर में घूम-घूम कर सांप्रदायिक सौहार्द और देशभक्ति पर आधारित नाटकों का मंचन किया. पृथ्वीराज कपूर की शादी बेहद कम उम्र में ही हो गई थी.