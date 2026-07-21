पाकिस्तान में जन्मा ये एक्टर, एक्टिंग के जूनून ने पहुंचाया मुंबई; प्यार किया ऐसा कि मरने का बाद हो गया अमर
Prithviraj Kapoor: सिनेमाई दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेताओं में पृथ्वीराज कपूर का नाम शुमार था. उन्होंने अपने करियर में आने वाली पीढ़ियों को एक्टिंग का ऐसा उदाहरण दिया कि आज वह काफी चर्चित हो गए.
पृथ्वीराज कपूर का जन्म
पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को फैसलाबाद अब पाकिस्तान में के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था. उनके पिता दीवान बसेश्वर नाथ कपूर एक पुलिस अधिकारी थे. शिक्षा उन्होंने पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की थी. लेकिन उनका दिल हमेशा वकालत की जगह अदाकारी में धड़कता था.
मुंबई आ गए
साल 1928 में अपनी जेब में सिर्फ कुछ रुपए लेकर वह अपनी आंखों में अभिनेता बनने का सपना लिए पेशावर से मुंबई आ गए. उन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' साल 1931 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद सिकंदर (1941) और मुगल ए आजम 1960 में शहंशाह अकबर के उनके किरदार ने उन्हें अमर बना दिया. साल 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की जो एक चलती फिरती थिएटर मंडली थी. इसने देश भर में घूम-घूम कर सांप्रदायिक सौहार्द और देशभक्ति पर आधारित नाटकों का मंचन किया. पृथ्वीराज कपूर की शादी बेहद कम उम्र में ही हो गई थी.
17 साल में हुआ प्यार
दिसंबर 1923 में जब वह केवल 17 से 18 साल के थे, उनका विवाह रामसरणी मेहरा जिन्हें बाद में प्यार से जाई कहा जाता था. रामसरणी उस समय करीब 15 वर्ष की थी. यह एक पूरी तरह से पारंपरिक और पारिवारिक अरेंज मैरिज थी. फिल्म सिकंदर 1941 की शूटिंग के दौरान पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर महान की भूमिका निभाई थी. वह हर सीन को जीवंत बनाना चाहते थे.
पहना था भारी भरकम मुकुट
फिल्म 'मुगल ए आजम' में शहंशाह अकबर का किरदार निभाने के लिए पृथ्वीराज कपूर ने जो मेहनत की वो मिसाल है. फिल्म में उन्होंने जो लोहे का कवच और मुकुट पहना था. उसका वजन बहुत ज्यादा था, जिससे उनकी पीठ में दर्द हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। फिल्म के निर्देशक के आसिफ चाहते थे कि अकबर की आवाज में ऐसा रोप हो जो पूरी सल्तनत को हिला दे. इसके लिए पृथ्वीराज कपूर रोज सुबह समुद्र किनारे जाकर तेज आवाज में चिल्लाकर डायलॉग्स का अभ्यास करते थे ताकि उनकी आवाज में वो भारीपन और गूंज आ सके.
16 दिन बाद पत्नी का भी हुआ निधन
साल 1972 में जब कैंसर की बेरहम बीमारी ने पृथ्वीराज जी को हमसे छीन लिया तो मानो रामसरणी जी के जीने की वजह ही खत्म हो गई। वो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकी. जुदाई का यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और पति के गुजरने के ठीक 16वें दिन उन्होंने भी अपनी आंखें मूंद ली. जैसे वो दुनिया से जाते-जाते अपने हमसफर से कह रही हो.