Prithvi Shaw engagement: पृथ्वी शॉ  ने गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से की सगाई, जानें कौन है होने वाली दुल्हन

इंस्टाग्राम पोस्ट से दी सगाई की खबर

पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मैदान पर छक्कों से लेकर अब जिंदगी की लंबी पारी तक का सफर शुरू हो गया है. उनकी इस पोस्ट पर फैन्स और क्रिकेट जगत से बधाइयों की बाढ़ आ गई.