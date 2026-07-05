Prithvi Shaw का फिर हुआ ब्रेकअप? आकृति से पहले इन खूबसूरत हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुके हैं पृथ्वी शॉ

Prithvi Shaw Affairs: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की लव लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है. मंगेतर आकृति अग्रवाल के एक हैरान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें तेज हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आकृति से पहले भी पृथ्वी का दिल कई हसीनाओं पर आ चुका है? इस लिस्ट में एक्ट्रेस प्राची सिंह से लेकर मॉडल निधि तपड़िया तक का नाम शामिल है, जिनसे पृथ्वी का अफेयर खूब चर्चा में रहा था.