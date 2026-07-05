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Prithvi Shaw का फिर हुआ ब्रेकअप? आकृति से पहले इन खूबसूरत हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुके हैं पृथ्वी शॉ

Prithvi Shaw Affairs: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की लव लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है. मंगेतर आकृति अग्रवाल के एक हैरान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें तेज हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आकृति से पहले भी पृथ्वी का दिल कई हसीनाओं पर आ चुका है? इस लिस्ट में एक्ट्रेस प्राची सिंह से लेकर मॉडल निधि तपड़िया तक का नाम शामिल है, जिनसे पृथ्वी का अफेयर खूब चर्चा में रहा था.


By: Shivani Singh | Published: July 5, 2026 7:17:15 PM IST

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Prithvi Shaw का फिर हुआ ब्रेकअप? आकृति से पहले इन खूबसूरत हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुके हैं पृथ्वी शॉ - Photo Gallery
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प्राची सिंह

पृथ्वी शॉ और 'उड़ान' फेम टीवी एक्ट्रेस प्राची सिंह के बीच अफेयर की भी काफी चर्चा थी. फैंस ने एक-दूसरे की इंस्टाग्राम पोस्ट पर किए गए कमेंट्स और प्यार भरे रिएक्शन के आधार पर दोनों के बीच रिश्ते का अंदाज़ा लगाया था.

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निधि तापड़िया

आकृति से पहले, पृथ्वी का नाम अक्सर मॉडल और एक्ट्रेस निधि तापड़िया के साथ भी जोड़ा जाता था. दोनों की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें उन्हें 'वाइफ' (पत्नी) कैप्शन के साथ हैप्पी वैलेंटाइन डे विश किया गया था; हालांकि, बाद में पृथ्वी ने इस दावे को अफवाह बताते हुए कहा कि फोटो एडिट की गई थी.

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आकृति अग्रवाल

पृथ्वी का सबसे चर्चित रिश्ता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल के साथ था. दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे और मार्च में उनकी सगाई भी हो गई. हालांकि, सगाई के कुछ ही महीनों बाद उनके बीच अनबन और ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगीं.

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आकृति की वायरल पोस्ट

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के रिश्ते में सगाई के कुछ ही महीनों बाद एक अहम मोड़ आ गया है. आकृति की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने 'बार-बार धोखा मिलने' का दर्द ज़ाहिर किया है, उन्होंने उनके ब्रेकअप की अफवाहों को हवा दे दी है. इस पोस्ट के बाद से ही फ़ैन्स उनके रिश्ते को लेकर चिंतित हैं, जो अब खत्म होने की कगार पर नज़र आ रहा है.

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आकृति ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?

आकृति ने अपनी डिलीट हो चुकी पोस्ट में अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, 'मेरे साथ इतनी बार धोखा हुआ, लेकिन मैंने कभी एक शब्द नहीं कहा.' उन्होंने आगे लिखा कि जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाने के बाद भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, और सोशल मीडिया पर उनके बारे में चल रही हर अफवाह पूरी तरह सच है.

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