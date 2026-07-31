Price Hike From 1st August 2026 : 1 अगस्त से महंगाई का तूफान! LPG से लेकर कार तक सब महंगा, चेक करें पूरी लिस्ट

Price Hike From 1st August 2026 : 1 अगस्त से देशभर में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ सकता है. एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों से लेकर तत्काल टिकट बुकिंग के नियम, क्रेडिट कार्ड और कारों की कीमतों तक कई अहम बदलाव लागू होंगे. ऐसे में जानिए 1 अगस्त से क्या-क्या बदलने वाला है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा.