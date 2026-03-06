Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए

बच्चों और टीनएजर्स के लिए

नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए रोज़ करीब 1 लीटर पानी पर्याप्त है. 4 से 8 साल के बच्चों को लगभग 1.2 लीटर, जबकि 9 से 13 साल के बच्चों को 1.6 से 1.9 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है. 14 से 18 साल के टीनएजर्स के लिए 1.9 से 2.6 लीटर पानी जरूरी है. आम तौर पर लड़कों को लड़कियों से थोड़ा ज्यादा पानी की जरूरत होती है.