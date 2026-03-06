  • Home>
  Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए

Body needs water: पानी हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है. इंसान के शरीर का 60-70% हिस्सा पानी से बना होता है और पसीना, पेशाब और सांस लेने जैसी क्रियाओं से यह लगातार बाहर निकलता रहता है. सही मात्रा में पानी पीना न सिर्फ हाइड्रेशन बनाए रखता है बल्कि डिहाइड्रेशन, थकान और किडनी की समस्याओं से भी बचाता है.


By: Ranjana Sharma | Published: March 6, 2026 4:44:29 PM IST

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery
1/8

हर दिन सही मात्रा में पानी पीना जरूरी

पानी हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है. इंसान के शरीर का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है. पसीना, पेशाब और सांस लेने जैसी क्रियाओं के कारण शरीर से लगातार पानी बाहर निकलता रहता है. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम हर दिन सही मात्रा में पानी पिएं.

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery
2/8

रोजाना पानी की जरूरत

हर किसी के लिए पानी की जरूरत अलग होती है. यह आपकी उम्र, लाइफस्टाइल, मौसम और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है. अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, वहीं बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी पर दबाव पड़ता है और हाइपोनेट्रेमिया जैसी समस्या भी हो सकती है. इसीलिए सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery
3/8

बच्चों और टीनएजर्स के लिए

नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए रोज़ करीब 1 लीटर पानी पर्याप्त है. 4 से 8 साल के बच्चों को लगभग 1.2 लीटर, जबकि 9 से 13 साल के बच्चों को 1.6 से 1.9 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है. 14 से 18 साल के टीनएजर्स के लिए 1.9 से 2.6 लीटर पानी जरूरी है. आम तौर पर लड़कों को लड़कियों से थोड़ा ज्यादा पानी की जरूरत होती है.

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery
4/8

एडल्ट्स के लिए पानी

19 साल से ऊपर के पुरुषों के लिए कुल लिक्विड इनटेक लगभग 3.1 लीटर और महिलाओं के लिए 2.7 लीटर माना जाता है. यह मात्रा खाने-पीने की चीजों में मौजूद पानी के साथ मिलाकर होती है.

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery
5/8

गर्भवती और ब्रेस्टफीडिंग महिलाओं के लिए

प्रेग्नेंट महिलाओं को रोजाना करीब 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है, जबकि ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए यह मात्रा लगभग 3.1 लीटर है. पानी पीने से ना केवल शरीर हाइड्रेटेड रहता है, बल्कि दूध की मात्रा और क्वालिटी में भी सुधार होता है.

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery
6/8

60 साल से ऊपर के लिए

60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए रोजाना 1.6 से 2 लीटर पानी पीना जरूरी है. उम्र बढ़ने के साथ शरीर की पानी की जरूरत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हाइड्रेटेड रहना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है.

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery
7/8

हेल्थ टिप्स

दिनभर में पानी को छोटे-छोटे सिप्स में पीना बेहतर होता है. गर्मियों में या जब आप शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव हों, तो पानी की मात्रा बढ़ाएं. फल और सब्जियां भी शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती हैं. पानी पर्याप्त मात्रा में पीने से डिहाइड्रेशन, थकान और किडनी से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है.

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery
8/8

सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी

बहुत कम या बहुत ज्यादा पानी पीना दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक हैं. इसलिए अपनी उम्र, मौसम और एक्टिविटी के हिसाब से पानी पीना सबसे सुरक्षित तरीका है. याद रखें, पानी ही जीवन है और सही मात्रा में पीना आपके स्वास्थ्य की कुंजी है.

Body needs water: उम्र के हिसाब से बदलती है शरीर की पानी की जरूरत, जानिए किसे कितनी हाइड्रेशन चाहिए - Photo Gallery

