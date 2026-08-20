Premanand Maharaj: जब मुस्लिम घर के बाहर भिक्षा लेने पहुंचे प्रेमानंद महाराज के शिष्य, रिंकू सिंह ने बताया फिर वहां क्या हुआ?

Premanand Maharaj Disciple Rinku Singh: वृंदावन की गलियों में कभी WWE के रिंग में अपनी ताकत दिखाने वाले रिंकू सिंह, जो अब प्रेमानंद महाराज के शिष्य बन चुके है, का एक अलग ही अंदाज इन दिनों चर्चा में है. उनके शिष्य एक मुस्लिम परिवार के घर के बाहर पहुंचे, जहां से उन्हें जो जवाब मिला, उसके बाद रिंकू सिंह ने जो कहा उसने लोगों का ध्यान खींच लिया.