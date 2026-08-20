Premanand Maharaj: जब मुस्लिम घर के बाहर भिक्षा लेने पहुंचे प्रेमानंद महाराज के शिष्य, रिंकू सिंह ने बताया फिर वहां क्या हुआ?
Premanand Maharaj Disciple Rinku Singh: वृंदावन की गलियों में कभी WWE के रिंग में अपनी ताकत दिखाने वाले रिंकू सिंह, जो अब प्रेमानंद महाराज के शिष्य बन चुके है, का एक अलग ही अंदाज इन दिनों चर्चा में है. उनके शिष्य एक मुस्लिम परिवार के घर के बाहर पहुंचे, जहां से उन्हें जो जवाब मिला, उसके बाद रिंकू सिंह ने जो कहा उसने लोगों का ध्यान खींच लिया.
वृंदावन की गलियों में मधुकरी मांगते दिखे रिंकू सिंह
रिंकू सिंह इन दिनों वृंदावन में साधु-संतों के साथ सेवा करते नजर आते हैं. वह गली-गली जाकर मधुकरी मांगते है, जिसका मतलब दूसरों से मांगकर भोजन ग्रहण करना होता है.
जब मुस्लिम घर पहुंचे रिंकू सिंह तो क्या हुआ?
मधुकरी मांगते हुए रिंकू सिंह एक मुस्लिम परिवार के घर के सामने पहुंच गए. उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मधुकरी मांगी, जहां से आवाज आई कि यह मुसलमान का घर है भइया, जिसपर उन्होंने सहज अंदाज में कहा कोई बात नहीं. हमारे गुरुदेव भगवान सबको एक समान मानते हैं. यह पवित्र भारत भूमि है.
मुस्लिम बच्चे ने आकर दी रिंकू सिंह को रोटी
इसके बाद घर से छोटा बच्चा हाथ में कुछ रोटियां लेकर बाहर आया और रिंकू सिंह के साथ खड़े संन्यासी के पात्र में रोटियां डाल दीं. रिंकू सिंह ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ गए.
प्रेमानंद महाराज को बुलेट पर भी बैठा चुके हैं रिंकू सिंह
कुछ समय पहले रिंकू सिंह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह प्रेमानंद महाराज को अपनी बुलेट पर बैठाकर ले जाते हुए नजर आए थे. उनके इस अलग अंदाज ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा था.
कौन हैं रिंकू सिंह?
रिंकू सिंह की पहचान सिर्फ प्रेमानंद महाराज के शिष्य के तौर पर नहीं है. वह पूर्व WWE रेसलर भी रह चुके हैं. करीब 6 फीट 4 इंच लंबे और लगभग 125 किलो वजन वाले रिंकू साल 2018 में WWE पहुंचे थे. रिंग में उन्होंने कई बड़े रेसलरों के साथ मुकाबले किए.
प्रेमानंद महाराज ने रिंकू के बारे में क्या कहा था?
प्रेमानंद महाराज ने एक बार रिंकू सिंह का उदाहरण देते हुए कहा था कि भोजन और नींद को इंसान काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है. उन्होंने बताया था कि जो रिंकू कभी दिन में 35 रोटियां तक खा लेते थे, वे अब डेढ़ रोटी में भी संतुष्ट रहते हैं.