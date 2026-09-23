जब प्रेम चोपड़ा बने पर्दे के सबसे खौफनाक विलेन, ये 5 किरदार आज भी हैं यादगार; जानें फिल्मों के नाम

दोस्ताना

साल 1980 में 'दोस्ताना' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने एक शातिर अपराधी और षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाई थी, जो सीआईडी ​​इंस्पेक्टर विजय वर्मा (अमिताभ बच्चन) और वकील रवि कपूर (शत्रुघ्न सिन्हा) के बीच दरार पैदा करता है. वह एक लड़की (ज़ीनत अमान) का इस्तेमाल करके दोनों दोस्तों को कट्टर दुश्मन बना देता है. इस फिल्म में चोपड़ा ने बॉलीवुड के प्रमुख खलनायक के रूप में अपनी दमदार भूमिका से सबका ध्यान खींचा.