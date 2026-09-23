जब प्रेम चोपड़ा बने पर्दे के सबसे खौफनाक विलेन, ये 5 किरदार आज भी हैं यादगार; जानें फिल्मों के नाम
Prem Chopra Villain Roles: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने अपने अभिनय करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है. आज 23 सितंबर को एक्टर अपना 91वां जन्मदिन मना रहे हैं. हम आपको उनके कुछ निगेटिव किरदार के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने दर्शक के बीच खास पहचान बनाई. जानिए उनकी 5 फिल्मों के नाम.
उपकार
साल 1967 में मनोज कुमार के निर्देशन में फिल्म 'उपकार' रिलीज हुई थी. देशभक्ति से भरपूर इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने पूरन का किरदार निभाया, जो अपने सीधे-सादे भाई भरत (मनोज कुमार) से बिल्कुल अलग था. पूरन बुरी संगत में पड़कर परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करता है और आपराधिक गतिविधियों में फंस जाता है. हालांकि, अंत में उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह ईमानदारी से जीवन जीने का फैसला करता है.
कटी पतंग
फिल्म 'कटी पतंग' में प्रेम चोपड़ा ने कैलाश का किरदार निभाया, जो एक चालाक ब्लैकमेलर रहता है. वह मधु (आशा पारेख) को उसके राज का खुलासा करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है. कैलाश बाद में एक हत्या की साजिश रचकर उसका इल्जाम भी मधु पर लगाने की कोशिश करता है. अपने स्वार्थ के लिए वह लगातार मधु की जिंदगी मुश्किल बनाता रहता है.
दोस्ताना
साल 1980 में 'दोस्ताना' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने एक शातिर अपराधी और षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाई थी, जो सीआईडी इंस्पेक्टर विजय वर्मा (अमिताभ बच्चन) और वकील रवि कपूर (शत्रुघ्न सिन्हा) के बीच दरार पैदा करता है. वह एक लड़की (ज़ीनत अमान) का इस्तेमाल करके दोनों दोस्तों को कट्टर दुश्मन बना देता है. इस फिल्म में चोपड़ा ने बॉलीवुड के प्रमुख खलनायक के रूप में अपनी दमदार भूमिका से सबका ध्यान खींचा.
दो अनजाने
इस फिल्म में अमित रॉय (अमिताभ बच्चन) और रणजीत (प्रेम चोपड़ा) दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं. रणजीत अमित को चलती ट्रेन से फेंककर जान से मारने की कोशिश करता है. लेकिन अमित बच जाता है और उसे पता चलता है कि रणजीत अमित की पत्नी (रेखा द्वारा अभिनीत) की अभिनेत्री के रूप में सफलता का फायदा उठा रहा है.
फूल बने अंगारे
फिल्म 'फूल बने अंगारे' में प्रेम चोपड़ा ने भ्रष्ट राजनेता बिशंबर प्रसाद का किरदार निभाया. वह चुनाव में धांधली करने के साथ अपने विरोधियों की हत्या तक करवा देता है. वह पुलिस इंस्पेक्टर रणजीत सिंह (रजनीकांत) की भी हत्या करवा देता है. हालांकि, रणजीत की पत्नी नम्रता (रेखा) आखिरकार उसे उसके अपराधों की सजा दिलाती है.