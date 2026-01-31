एक सिक्के ने बदली प्रीति जिंटा की किस्मत! खुद डिंपल गर्ल ने बताया कैसे हुई करियर की शुरुआत

Preity Zinta: अपनी चुलबुली एनर्जी और डिंपल वाली मुस्कान से प्रीति ज़िंटा ने 2000 के दशक की शुरुआत में राज किया, और टॉप फीमेल बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई. उनका करियर एक सिक्के के टॉस से शुरू हुआ, जैसा कि उन्होंने बेफिक्री से सिमी गरेवाल को बताया था. अगर टॉस का नतीजा अलग होता, तो शायद उन्होंने एक्टिंग को करियर के तौर पर नहीं चुना होता. उन्हें शेखर कपूर की ‘तारा रम पम पम’ ऑफर हुई थी, और उन्होंने इसे किस्मत पर छोड़ दिया.