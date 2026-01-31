  • Home>
एक सिक्के ने बदली प्रीति जिंटा की किस्मत! खुद डिंपल गर्ल ने बताया कैसे हुई करियर की शुरुआत

Preity Zinta: अपनी चुलबुली एनर्जी और डिंपल वाली मुस्कान से प्रीति ज़िंटा ने 2000 के दशक की शुरुआत में राज किया, और टॉप फीमेल बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई. उनका करियर एक सिक्के के टॉस से शुरू हुआ, जैसा कि उन्होंने बेफिक्री से सिमी गरेवाल को बताया था. अगर टॉस का नतीजा अलग होता, तो शायद उन्होंने एक्टिंग को करियर के तौर पर नहीं चुना होता. उन्हें शेखर कपूर की ‘तारा रम पम पम’ ऑफर हुई थी, और उन्होंने इसे किस्मत पर छोड़ दिया. 


बड़ी फिल्म साइन करतीं प्रीति

'रेंडेज़वस विद सिमी गरेवाल' में प्रीति ने कहा, "यह एक परफेक्ट कहानी लगती है, लेकिन नहीं. मुझे लगता है कि जब मैं शेखर से मिली, जब वो मुझे 'तारा रम पम पम' के लिए साइन करना चाहते थे, तो मैं बस शेखर कपूर को देखती हुई एक छोटी बच्ची जैसी थी. और मैं बस कूल दिखना चाहती थी,

टॉस पर छोड़ी किस्मत

इसके बाद प्रीति जिंटा ने बताया कि उन्होंने आगे कहा, 'ठीक है, अगर यह किस्मत में है तो मैं यह सिक्का उछालूंगी. मैंने कहा, 'हेड्स आया तो मैं फिल्म को करियर बनाऊंगी और टेल्स आया तो नहीं'."

कूल दिखने के लिए किया ऐसा

जब सिमी ने प्रीति से पूछा कि अगर उन्हें टेल्स मिलता तो वो क्या करतीं, तो उन्होंने जवाब दिया, “मैं वो फिल्म साइन नहीं करती. मैं आपसे वादा करती हूँ.” सिमी हैरान रह गईं और पूछा कि क्या प्रीति ने सच में फिल्म का ऑफर इतनी हल्के में लिया था, तो उन्होंने जवाब दिया, “बस स्टाइल के लिए, उस समय स्टाइल के लिए कुछ भी.”

दिल से फिल्म में किया डेब्यू

ता रा रम पम पम फिल्म बंद हो गई, और उन्होंने दिल से फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया. सालों बाद, ता रा रम पम पम एक अलग डायरेक्टर, सिद्धार्थ आनंद, और अलग कास्ट, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी के साथ बनी.

क्या दुखी हुईं थी प्रीति

मीडिया से बातचीत करते हुए प्रीति ने कहा कि यह 'किस्मत' थी कि वो तारा रम पम पम का हिस्सा नहीं थीं. जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म के लिए उनसे संपर्क न किए जाने पर उन्हें दुख हुआ? तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया.

क्या बोलीं प्रीति

उन्होंने कहा, “एक बार तो मैं चुप हो गई. मेरे मुंह से सिर्फ 'ओह' निकला. सालों पहले, मैं सबको बताती फिर रही थी कि मैं तारा रम पम पम नाम की फिल्म कर रही हूँ. अब मैं ऐसा नहीं कर सकती.

ऐसे बनाई बॉलीवुड में पहचान

फिर भी, प्रीति ने सोल्जर जैसी एक्शन फिल्म, दिल चाहता है जैसी अर्बन कल्ट फिल्म और क्या कहना जैसी यादगार फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई.

