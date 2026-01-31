सलमान-ऐश्वर्या के बीच फंसी प्रीति जिंटा? ‘डिंपल गर्ल’ का कई विवादों से रहा नाता; फिर भी नहीं डगमगाया हौसला

Preity Zinta Birthday: बॉलीवुड की मशहूर डिंपल गर्ल एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) की एक मुस्कान पर करोडों लोग अपनी जान देने को तैयार हैं. उनकी खूबसूरती के चर्चे अभी भी पूरे देश में हैं. वह बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. सलमान खान (Salman Khan) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ उनकी दोस्ती भी कमाल की हैं. वह दोनों सुपरस्टार्स के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं. हालांकि, वह अब काफी सालों से फिल्मों में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उनके चाहने वाले हर साल आईपीएल (IPL) का इंतजार करते हैं, क्योंकि प्रीति जिंटा आईपीएल के लिए हर साल भारत आती हैं और अपनी टीम पंजाब (Punjab Kings) को हर मैच में सपोर्ट करती हैं. मासूम सी दिखने वाली प्रीति की जिंदगी कई विवादों से घिरी रह चुकी हैं. आइए आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनके जिंदगी के कुछ अहम पहलू के बारे में जानते हैं.