दिमाग से कमजोर हो जाएगा बच्चा अगर प्रेगनेंट वुमेन ने खा ली ये चीज

Pregnancy Nutrition Guide: अक्सर जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उन्हे कुछ-कुछ खाने की क्रेविंग होती है. ज्यादातर लोगों को खट्टा खाने का काफी मन होता है और वहीं कुछ महिलाएं मीठा भी खाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक चीज का सेवन करने से आपके आने वाले बच्चे के दिमाग पर काफी असर पड़ सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है तो आइए जानते हैं-