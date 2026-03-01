Pre-Breakfast Workout: नाश्ते से पहले कसरत फायदेमंद या नुकसानदायक? जानिए इसका सेहत पर कैसे पड़ता है असर

Pre-Breakfast Workout: सुबह खाली पेट व्यायाम करना आजकल फिटनेस ट्रेंड बन चुका है. माना जाता है कि इससे तेजी से वजन घटता है और चयापचय बेहतर होता है. लेकिन क्या सच में नाश्ते से पहले कसरत करना ज्यादा असरदार है? आइए जानते हैं डॉक्टरों की राय.