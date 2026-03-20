घर पुराना तो टैक्स आधा, नगर निगम का बड़ा ऐलान! जानें मकान मालिकों को कैसे मिलेगा फायदा?

Prayagraj House Tax Discount 2026: ‘संगम नगरी’ प्रयागराज में, लगभग 60,000 पुरानी इमारतों पर लगने वाला हाउस टैक्स 40% तक कम होने वाला है. विभिन्न वार्डों में सर्वे की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके बाद 3 से 4 महीनों के भीतर एक नई टैक्स सूची तैयार की जाएगी. इस सर्वे से जुड़े सभी नियमों के बारे में विस्तार से जानें और यह पता करें कि इससे सीधे तौर पर किसे लाभ मिलेगा.