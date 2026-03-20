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घर पुराना तो टैक्स आधा, नगर निगम का बड़ा ऐलान! जानें मकान मालिकों को कैसे मिलेगा फायदा?

Prayagraj House Tax Discount 2026: ‘संगम नगरी’ प्रयागराज में, लगभग 60,000 पुरानी इमारतों पर लगने वाला हाउस टैक्स 40% तक कम होने वाला है. विभिन्न वार्डों में सर्वे की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके बाद 3 से 4 महीनों के भीतर एक नई टैक्स सूची तैयार की जाएगी. इस सर्वे से जुड़े सभी नियमों के बारे में विस्तार से जानें और यह पता करें कि इससे सीधे तौर पर किसे लाभ मिलेगा.


By: Shubahm Srivastava | Published: March 20, 2026 10:03:59 PM IST

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प्रयागराज में बड़ी राहत

नए वित्तीय वर्ष अप्रैल की शुरुआत संगम नगरी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. पुराने मकान मालिकों को अब हाउस टैक्स में बड़ी राहत मिलने वाली है.

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20 साल पुराने मकानों पर छूट

नगर निगम ने फैसला किया है कि 20 साल या उससे ज्यादा पुराने मकानों पर 40% की सीधी छूट दी जाएगी, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा.

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कितने लोगों को मिलेगा लाभ

शहर के करीब 4.12 लाख मकानों में से लगभग 50 से 60 हजार मकान मालिक इस योजना का फायदा उठा सकेंगे.

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प्रयागराज नगर निगम का प्लान

इस बार नगर निगम ने प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है. लोगों को किसी दफ्तर जाने या नए दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी.

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घर बैठे मिलेगा फायदा

नगर निगम अपने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही छूट देगा. 15 से 20 अप्रैल के बीच टीमें डेटा इकट्ठा करना शुरू करेंगी.

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सर्वे के बाद तय होगा टैक्स

छूट देने से पहले नगर निगम की टीम घर का निरीक्षण करेगी. मकान की उम्र और स्थिति के आधार पर नया टैक्स तय किया जाएगा.

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प्रक्रिया में लगेगा समय

इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद नया टैक्स बिल जारी होगा.

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आंशिक छूट का नियम

अगर मकान का कुछ हिस्सा पुराना और कुछ नया है, तो सिर्फ पुराने हिस्से पर ही 40% छूट मिलेगी, नए हिस्से पर नहीं.

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बड़ी राहत की पहल!

यह योजना पुराने मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित होने का अनुमान है, जिससे टैक्स का बोझ कम होगा और लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा.

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