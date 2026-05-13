Prateek Yadav Family: पत्नी, दो मासूम बेटियां… प्रतीक अपने पीछे छोड़ गए भरा-पूरा परिवार; जानें उनसे जुड़ा एक-एक रिश्ता

Prateek Yadav Family Death News: प्रतीक यादव (उम्र 38 वर्ष) का लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया. वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे. वे राजनीति से दूर एक सफल कारोबारी, फिटनेस उत्साही और पशु प्रेमी के रूप में जाने जाते थे. वो अपने पीछे एक बड़े परिवार को छोड़ गए हैं. आइए जानते हैं उनके परिवार में कौन -कौन है.