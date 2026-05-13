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Prateek Yadav Family: पत्नी, दो मासूम बेटियां… प्रतीक अपने पीछे छोड़ गए भरा-पूरा परिवार; जानें उनसे जुड़ा एक-एक रिश्ता

Prateek Yadav Family Death News: प्रतीक यादव (उम्र 38 वर्ष) का लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया. वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे. वे राजनीति से दूर एक सफल कारोबारी, फिटनेस उत्साही और पशु प्रेमी के रूप में जाने जाते थे. वो अपने पीछे एक बड़े परिवार को छोड़ गए हैं. आइए जानते हैं उनके परिवार में कौन -कौन है.


By: Shivani Singh | Last Updated: May 13, 2026 11:27:19 AM IST

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Prateek Yadav Family: पत्नी, दो मासूम बेटियां… प्रतीक अपने पीछे छोड़ गए भरा-पूरा परिवार; जानें उनसे जुड़ा एक-एक रिश्ता - Photo Gallery
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पिता: मुलायम सिंह यादव

प्रतीक यादव के पिता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनेता मुलायम सिंह यादव थे. प्रतीक, मुलायम सिंह जी के दूसरे पुत्र थे.

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मां और सौतेली मां (मुलायम सिंह यादव की पत्नियां)

साधना गुप्ता: प्रतीक यादव की माता और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी.

मालती देवी: मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की माता.

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भाई: अखिलेश यादव (बड़े सौतेले भाई)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रतीक यादव के बड़े सौतेले भाई हैं. जहाँ अखिलेश ने राजनीति चुनी, वहीं प्रतीक ने व्यापार जगत में अपनी पहचान बनाई.

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प्रतीक यादव का निजी परिवार (पत्नी और बच्चे)

पत्नी: अपर्णा यादव (BJP नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष).
बच्चे: प्रतीक और अपर्णा यादव की दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी का नाम प्रथमा यादव. दूसरी छोटी बेटी प्रतीक्षा यादव

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अखिलेश यादव का परिवार

भाभी: डिंपल यादव (मैनपुरी से सांसद).
भतीजे/भतीजियां: अर्जुन (बेटा), टीना (बेटी) और अदिति (बेटी).

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चाचा और पारिवारिक संबंध

प्रतीक यादव के परिवार में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, अभयराम यादव और राजपाल सिंह यादव शामिल हैं. राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, दोनों भाइयों (अखिलेश और प्रतीक) के बीच हमेशा आपसी सम्मान का रिश्ता रहा.

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