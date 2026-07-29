नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान

Prasanna Bisht Profile: अमेजन प्राइम पर हाल ही में ‘आदर्श बाल विद्यालय’ वेब सीरीज रिलीज हुई है. जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें प्रसन्ना बिष्ट ने स्कूल में शिक्षक का किरदार निभाया है. उनके किरदार को भी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रसन्ना बिष्ट कौन हैं?