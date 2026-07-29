  • Home>
  • Gallery»
  • नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान

नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान

Prasanna Bisht Profile: अमेजन प्राइम पर हाल ही में ‘आदर्श बाल विद्यालय’ वेब सीरीज रिलीज हुई है. जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें प्रसन्ना बिष्ट ने स्कूल में शिक्षक का किरदार निभाया है. उनके किरदार को भी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रसन्ना बिष्ट कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: July 29, 2026 4:02:16 PM IST

Follow us on
Google News
प्रसन्ना बिष्ट कौन हैं? - Photo Gallery
1/7

प्रसन्ना बिष्ट कौन हैं?

प्रसन्ना बिष्ट एक भारतीय अभिनेत्री और आर्ट डायरेक्टर हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में काम करती हैं.

You Might Be Interested In
उत्तराखंड में हुआ जन्म - Photo Gallery
2/7

उत्तराखंड में हुआ जन्म

8 अगस्त 1999 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मीं प्रसन्ना ने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में आने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी.

फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की - Photo Gallery
3/7

फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की

एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने से पहले उन्होंने नोएडा के एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज में फिल्ममेकिंग की पढ़ांई की.

You Might Be Interested In
ताइक्वांडो की खिलाड़ी भी रही हैं - Photo Gallery
4/7

ताइक्वांडो की खिलाड़ी भी रही हैं

वह कोरियन मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की भी ट्रेंड खिलाड़ी रही हैं. उन्होंने 6 साल तक इसकी प्रैक्टिस की, लेकिन घुटने की चोट के कारण उन्हें इसे छोड़ना पड़ा.

चिरैया से मिली पहचान - Photo Gallery
5/7

चिरैया से मिली पहचान

हॉटस्टार पर 2026 में ‘चिरैया’ वेब सीरीज हुई थी. जिसमें दिव्या दत्ता और संजय मिश्रा के साथ काम करते हुए पूजा के दमदार रोल के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली. इस वेब सीरीज में पूजा एक नई-नवेली दुल्हन का किरदार निभाया है, जो शादी के बाद होने वाले दुर्व्यवहार का सामना कर रही है.

फिल्म कैंडी से किया डेब्यू - Photo Gallery
6/7

फिल्म कैंडी से किया डेब्यू

प्रसन्ना बिष्ट ने 2021 में ओटीटी फिल्म कैंडी से डेब्यू किया था, इसके बाद 2023 में फर्रे में नजर आई. जिसमें वो सलमान खान की भतीजी अली जेह अग्निहोत्री भी थीं.

You Might Be Interested In
कौन-कौन सी फिल्मों में किया काम - Photo Gallery
7/7

कौन-कौन सी फिल्मों में किया काम

इसके अलावा, प्रसन्ना बिष्ट ने ‘ढाई अक्षर’, ‘डेढ़ बीघा जमीन’ और ‘डिलॉजिकल’ जैसी फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं.

Tags:
Prasanna bisht
नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान - Photo Gallery
नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान - Photo Gallery
नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान - Photo Gallery
नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान - Photo Gallery