नई नवेली दुल्हन से शिक्षिका के किरदार तक… कौन हैं प्रसन्ना बिष्ट, जिन्होंने वेब सीरीज में दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान
Prasanna Bisht Profile: अमेजन प्राइम पर हाल ही में ‘आदर्श बाल विद्यालय’ वेब सीरीज रिलीज हुई है. जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें प्रसन्ना बिष्ट ने स्कूल में शिक्षक का किरदार निभाया है. उनके किरदार को भी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रसन्ना बिष्ट कौन हैं?
प्रसन्ना बिष्ट कौन हैं?
प्रसन्ना बिष्ट एक भारतीय अभिनेत्री और आर्ट डायरेक्टर हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में काम करती हैं.
उत्तराखंड में हुआ जन्म
8 अगस्त 1999 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मीं प्रसन्ना ने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में आने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी.
फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की
एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने से पहले उन्होंने नोएडा के एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज में फिल्ममेकिंग की पढ़ांई की.
ताइक्वांडो की खिलाड़ी भी रही हैं
वह कोरियन मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की भी ट्रेंड खिलाड़ी रही हैं. उन्होंने 6 साल तक इसकी प्रैक्टिस की, लेकिन घुटने की चोट के कारण उन्हें इसे छोड़ना पड़ा.
चिरैया से मिली पहचान
हॉटस्टार पर 2026 में ‘चिरैया’ वेब सीरीज हुई थी. जिसमें दिव्या दत्ता और संजय मिश्रा के साथ काम करते हुए पूजा के दमदार रोल के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली. इस वेब सीरीज में पूजा एक नई-नवेली दुल्हन का किरदार निभाया है, जो शादी के बाद होने वाले दुर्व्यवहार का सामना कर रही है.
फिल्म कैंडी से किया डेब्यू
प्रसन्ना बिष्ट ने 2021 में ओटीटी फिल्म कैंडी से डेब्यू किया था, इसके बाद 2023 में फर्रे में नजर आई. जिसमें वो सलमान खान की भतीजी अली जेह अग्निहोत्री भी थीं.
कौन-कौन सी फिल्मों में किया काम
इसके अलावा, प्रसन्ना बिष्ट ने ‘ढाई अक्षर’, ‘डेढ़ बीघा जमीन’ और ‘डिलॉजिकल’ जैसी फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं.