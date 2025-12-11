प्रह्लाद जोशी की चमचमाती ब्लू रंग की कार ने खींचा सबका ध्यान! जानिए क्या है हाइड्रोजन कार, कीमत और इसकी खासियत
लोकसभा में फिलहाल शीतकालीन सत्र चल रहा है. हर दिन कोई नया नेता, नया बहस, नया मुद्दा चर्चा में रहता है इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी चर्चे में हैं. दरअसल शीतकालीन सत्र में शामिल होने केंद्रीय मंत्री चमचमाती ब्लू रंग की हाइड्रोजन कार से पहुंचे जिसके बाद उनका यह कार काफी चर्चे में हैं. लोगों को उत्सुकता हो रही है ये जानने की आखिर ये हाइड्रोजन कार कैसे चलती है. इलेक्टिक कार, CNG कार पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार के बारे में तो लोग अच्छे से वाकिफ हो गए हैं लेकिन इस हाइड्रोजन कार ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है.
हाइड्रोजन कार क्या है?
हाइड्रोजन कारों के मामले में, उन्हें चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है. कार में लगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल यह बिजली बनाता है. ये फ्यूल सेल हवा से ऑक्सीजन और फ्यूल टैंक में स्टोर हाइड्रोजन के बीच केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाते हैं. इन दोनों गैसों के बीच केमिकल रिएक्शन से पानी (H2O) और बिजली बनती है. फिर यह बिजली कार को पावर देती है.
रनिंग कॉस्ट में कितनी बचत की जा सकती है?
हाइड्रोजन कारें अभी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं. हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप किया जा रहा है. हालांकि, यह पक्का है कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का रोज़ाना का रनिंग कॉस्ट EVs और दूसरी तरह की गाड़ियों के मुकाबले काफी कम होगा.
हाइड्रोजन कारों में बढ़ती दिलचस्पी
हाल के दिनों में, दुनिया भर की बड़ी तेल और गैस कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि बिजली का इस्तेमाल हर चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन गैस का इस्तेमाल कुछ खास इंडस्ट्रियल प्रोसेस और भारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है.
टोयोटा मिराई में सवार थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी जिस चमचमाती ब्लू रंग की कार में आये थे वो टोयोटा मिराई थी. जो कि हाइड्रोजन से चलती है. इसकी अनुमानित कीमत 50 से 60 लाख रूपये हैं.
नीतिन गडकरी के पास भी है टोयोटा मिराई
केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी के पास भी हाइड्रोजन कार है और साथ ही उन्होंने कुछ दिन पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, "भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है... मेरे पास एक कार भी है, जो हाइड्रोजन है, और कार टोयोटा की है... यह मर्सिडीज जैसा ही आराम देती है. कार का नाम मिराई है, जो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है भविष्य."