प्रह्लाद जोशी की चमचमाती ब्लू रंग की कार ने खींचा सबका ध्यान! जानिए क्या है हाइड्रोजन कार, कीमत और इसकी खासियत

लोकसभा में फिलहाल शीतकालीन सत्र चल रहा है. हर दिन कोई नया नेता, नया बहस, नया मुद्दा चर्चा में रहता है इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी चर्चे में हैं. दरअसल शीतकालीन सत्र में शामिल होने केंद्रीय मंत्री चमचमाती ब्लू रंग की हाइड्रोजन कार से पहुंचे जिसके बाद उनका यह कार काफी चर्चे में हैं. लोगों को उत्सुकता हो रही है ये जानने की आखिर ये हाइड्रोजन कार कैसे चलती है. इलेक्टिक कार, CNG कार पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार के बारे में तो लोग अच्छे से वाकिफ हो गए हैं लेकिन इस हाइड्रोजन कार ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है.