Prahaar Starcast Fees: राजकुमार राव-वामिका से लेकर जयदीप अहलावत तक, जानें किस स्टारकास्ट ने ‘प्रहार’ के लिए कितनी फीस
Prahaar Full Starcast Fees: राजकुमार राव और वामिका गब्बी अभिनीत फिल्म ‘प्रहार’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म के कलाकारों ने अपने किरदार के लिए कितनी फीस की. साथ ही जानते हैं फिल्म का बजट क्या है.
राजकुमार राव
फिल्म में राजकुमार राव मुख्य भूमिका में हैं. उन्होंने वकील उज्जवल निकम की भूमिका निभाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए अभिनेता ने लगभग 12 करोड़ फीस के तौर पर लिया है.
वामिका गब्बी
इस फिल्म में एक्ट्रेस ने राजकुमार राव की पत्नी की भूमिका अदा की है. इसके लिए उन्हें लगभग 1.5 करोड़ रुपये फीस के तौर पर मिले हैं.
जयदीप अहलावत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए जयदीप अहलावत को अपने रोल के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये मिले हैं.
सिकंदर खेर
सिकंदर खेर को अपने रोल के लिए लगभग 75 लाख मिलने की खबर है.
प्रहार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'प्रहार' का बजट 60 करोड़ के आस-पास है.