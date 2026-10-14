Prahaar Starcast Fees: राजकुमार राव-वामिका से लेकर जयदीप अहलावत तक, जानें किस स्टारकास्ट ने ‘प्रहार’ के लिए कितनी फीस

Prahaar Full Starcast Fees: राजकुमार राव और वामिका गब्बी अभिनीत फिल्म ‘प्रहार’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म के कलाकारों ने अपने किरदार के लिए कितनी फीस की. साथ ही जानते हैं फिल्म का बजट क्या है.