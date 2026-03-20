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फसल बर्बाद तो नहीं होगी आय बर्बाद! जानिए PMFBY कैसे देता है सुरक्षा?

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक प्रमुख फसल बीमा योजना है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.


By: Shubahm Srivastava | Published: March 20, 2026 6:07:39 PM IST

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योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मकसद किसानों की आय को सुरक्षित करना और उन्हें खेती के जोखिम से बचाना है. इससे किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक सहारा मिलता है.

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किन जोखिमों को कवर करती है योजना

PMFBY के तहत सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीट और बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है.

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प्रीमियम की दर

इस योजना में किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है. खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम निर्धारित है.

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क्लेम की प्रक्रिया

फसल नुकसान होने पर किसान को निर्धारित समय के भीतर सूचना देनी होती है. इसके बाद सर्वे के आधार पर नुकसान का आकलन किया जाता है और सीधे बैंक खाते में मुआवजा भेजा जाता है.

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टेक्नोलॉजी का उपयोग

योजना में सैटेलाइट इमेज, ड्रोन और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नुकसान का सही आकलन किया जा सके और पारदर्शिता बनी रहे.

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किसानों को मिलने वाले लाभ

PMFBY किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता देता है, जिससे वे कर्ज के बोझ से बचते हैं और अगली फसल के लिए तैयार रह सकते हैं.

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वित्तीय स्थिरता में भूमिका

यह योजना किसानों को आय में स्थिरता प्रदान करती है. नुकसान के बावजूद उन्हें न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिलती है, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित नहीं होता.

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टिकाऊ और सुरक्षित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है. ये योजना केवल उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर खेती को टिकाऊ और सुरक्षित बनाती है.

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