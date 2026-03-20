फसल बर्बाद तो नहीं होगी आय बर्बाद! जानिए PMFBY कैसे देता है सुरक्षा?

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक प्रमुख फसल बीमा योजना है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.