मंदिर की परिक्रमा क्यों है जरूरी? जानिए प्रदक्षिणा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

प्रदक्षिणा का मतलब दाईं

संस्कृत में प्रदक्षिणा का मतलब दाईं तरफ होता है. जिसका अर्थ होता है किसी पवित्र चीज के चारों तरफ घूमना. परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में किया जाता है. यह दिशा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. मंत्र पढ़ते या प्रार्थना करते हुए किसी मंदिर या देवता की परिक्रमा करना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक भी है.