प्राडा से लेकर गुच्ची तक, देखिए कैसे ये दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड भारतीय कारीगरी और कला की करते हैं चोरी?

₹1000 की भारतीय चप्पल को ₹1 लाख में बेचना, या एक साधारण कुर्ते को लाखों का ‘कफ्तान’ बताना यह वैश्विक लक्जरी फैशन की एक कड़वी सच्चाई है. मिलान से न्यूयॉर्क तक के रनवे पर, महंगे ब्रांड बार-बार भारत की सदियों पुरानी कारीगरी को चुराते रहे हैं. कोल्हापुरी चप्पलें, बनारसी ब्रोकेड और पारंपरिक प्रिंट्स को ‘प्रेरणा’ बताकर बेचा जाता है, लेकिन इसे बनाने वाले गुमनाम कारीगरों को न तो श्रेय दिया जाता है, और न ही कोई कीमत। यह सिर्फ़ डिज़ाइन की चोरी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का विनियोग है.

जानें, कैसे भारतीय विरोध ने लक्जरी फैशन जगत को हिलाकर रख दिया